بودجه ۹۵ شهرداری انقباضی است/پروژه جدیدی آغاز نخواهد شد

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران، گفت: با وضعیتی که کشور در آن قرار دارد، شهرداری نیز مانند دولت بودجه‌ای کاملاً انقباضی تدوین کرده و تنها باید در بخش حقوق و دستمزد، افزایش داشته باشد.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری نمی‌خواهد در بودجه ۹۵ افزایش هزینه‌ها داشته باشد و طبق دستورالعمل، پروژه جدیدی نیز آغاز نمی‌شود و تمامی تبصره‌ها نیز ردیف اعتباری دارد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه شهرداری در سال ۹۵ رویکرد صرفه‌جویی در هزینه‌ها را دارد، گفت: تاکید ما تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، حفاظت و ایمنی شهر، توسعه مترو و ایجاد سامانه‌های هشدار سریع زلزله و سیلاب است.

شاکری، پرداخت بدهی پیمانکاران را یکی از اولویت‌های بودجه ۹۵ عنوان کرد و گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران حتماً در بررسی بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.