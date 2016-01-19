  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۶

عضو شورای شهر تهران:

هزینه‌های اضافه در شهرداری حذف شود

هزینه‌های اضافه در شهرداری حذف شود

عضو شورای شهر تهران با اشاره به تاثیر رکود ساخت و ساز در بودجه شهرداری، گفت: باید هزینه‌های اضافه در شهرداری حذف شود.

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس جمع‌بندی‌هایی که پیش از تدوین لایحه بودجه داشته‌ایم و با توجه به کاهش درآمدهای شهرداری، به دلیل رکود ساخت و ساز در پایتخت باید کاهش هزینه‌ها را در بودجه لحاظ می‌کردیم، گفت: بودجه دولت نیز بر اساس سیاست‌های انقباضی تدوین شده و باید شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار بروند و تنها از منبع ساخت و ساز به دنبال کسب درآمد نباشند یا اینکه بخواهند با تخلفات ساختمانی، بودجه خود را تامین کنند.

وی ادامه داد: طلب پیمانکاران نیز یکی از مهمترین مواردی است که باید در بودجه سال ۹۵ به آن توجه شود، پیمانکاران یکی از عوامل توسعه شهرها هستند و باید به حق خودشان برسند. تاخیر در پرداخت بدهی پیمانکاران گاهی کل سرمایه این افراد را به خطر می‌اندازد.

وی یکی از دلایل تاخیر پرداخت بدهی‌ به پیمانکاران توسط شهرداری را عدم پرداخت بدهی دولت به شهرداری عنوان کرد و گفت: شهرداری ۱۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که اگر این مطالبات را بدهد، بسیاری از مشکلات شهر برطرف خواهد شد.

کد مطلب 3028311
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها