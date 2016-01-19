مصرف گاز طبیعی ۱۳ درصد در خراسان رضوی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت گاز استان خراسان رضوی، حبیب الله صادقی اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و كاهش محسوس دما طی روزهای اخیر مصرف گاز نیز افزایش یافته است که در این راستا نیاز است تا تمامی مشتركان به طور جدی در مصرف گاز صرفهجویی كنند.
وی افزود: در طی روز گذشته به دلیل کاهش دما مصرف گاز در خراسان رضوی به ۴۳ میلیون مترمكعب رسید.
صادقی با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی مصرف گاز طی شبانه روز گذشته در مقایسه با روزهای ابتدایی دیماه بر لزوم توجه دستگاههای دولتی به دمای استاندارد ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد در محیط ادارات تاكید كرد و گفت: از تمامی مدیران و روسای دستگاههای اجرایی درخواست میكنیم تا برابر الگوی تعیین شده و مقررات مصرف بهینه انرژی، عمل كنند.
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