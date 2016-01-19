۲۹ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۰

هواشناسی استان البرز پیش‌بینی کرد:

کیفیت هوای برخی شهرستان‌های البرز ناسالم است

کرج - هواشناسی استان البرز کیفیت هوای برخی شهرستان‌های استان را ناسالم اعلام کرد به طوری که هوای این شهرستان‌ها فردا نیز برای گروه‌های حساس ناسالم پیش‌بینی می‌شود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در پاره‌ای مناطق همراه با غبار محلی خواهد بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وضعیت جوی شرایط پایداری دارد از سالمندان و افرادی که مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی هستند خواست از تردد غیرضروری خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت جوی شهرستان کرج را تشریح کرد و گفت: آسمان کرج کمی ابری در پاره‌ای نقاط غبارآلود، همراه با افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد خواهد بود.

رحمانیان کیفیت هوای امروز ۲۹ دی ماه در شهرستان‌های هشتگرد، نظرآباد و فردیس را ناسالم اعلام کرد و گفت: این در حالی است که فردا کیفیت هوا در این شهرستان‌ها ناسالم برای گروه‌های حساس می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در پایان دمای هوای حال حاضر منطقه دیزین را منفی ۴ دریجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: وضعیت جوی در این منطقه کمی ابری به تدریج همراه با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و وزش باد خواهد بود به طوری که دمای هوای فردا به منفی ۸ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

