منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در پارهای مناطق همراه با غبار محلی خواهد بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه وضعیت جوی شرایط پایداری دارد از سالمندان و افرادی که مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی هستند خواست از تردد غیرضروری خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت جوی شهرستان کرج را تشریح کرد و گفت: آسمان کرج کمی ابری در پارهای نقاط غبارآلود، همراه با افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد خواهد بود.
رحمانیان کیفیت هوای امروز ۲۹ دی ماه در شهرستانهای هشتگرد، نظرآباد و فردیس را ناسالم اعلام کرد و گفت: این در حالی است که فردا کیفیت هوا در این شهرستانها ناسالم برای گروههای حساس میشود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز در پایان دمای هوای حال حاضر منطقه دیزین را منفی ۴ دریجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: وضعیت جوی در این منطقه کمی ابری به تدریج همراه با افزایش ابر، بارشهای پراکنده و وزش باد خواهد بود به طوری که دمای هوای فردا به منفی ۸ درجه سانتی گراد خواهد رسید.
