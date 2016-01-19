علی خبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال مردان کشور روز جمعه با انجام چند مسابقه برگزار می‌شود و تیم هیئت بسکتبال قم به دیدار تیم ریرای قزوین می‌رود.

وی افزود: ریرای قزوین تیم ماقبل آخر جدول رده بندی است که در ۱۱ بازی قبلی خود ۲ پیروزی در کارنامه دارد و بالا‌تر از تیم آرارات تهران، تیم هشتم جدول ۹ تیمی لیگ دسته اول کشور است.

سرپرست تیم هیئت بسکتبال قم گفت: تیم هیئت بسکتبال قم در بازی رفت در قزوین حریف خود را شکست داده است و در بازی این هفته به دنبال کسب ششمین پیروزی این فصل خود است.

خبری بیان داشت: دیدار تیم‌های هیئت بسکتبال قم و ریرای قزوین از ساعت ۱۶ روز جمعه در سالن شهید رضاییان مجموعه ورزشی حیدریان قم برگزار می‌شود و امیدوار به کسب پیروزی با حمایت هواداران قمی هستیم.

وی عنوان کرد: جایگاه تیم هیئت بسکتبال قم در جدول به گونه‌ای است که باید در بازی‌های آینده قدر امتیازات را بدانیم تا بار دیگر به جمع تیم‌های بالای جدول ملحق شویم.

سرپرست تیم هیئت بسکتبال قم عنوان تصریح کرد: اختلاف امتیازات در بین تیم‌های جدول ناچیز است و تیم‌های کاله مازندران، شیمیدر تهران، تیم ملی جوانان و پارسای مشهد از جمله تیم‌هایی هستند که برای صدرنشینی مبارزه می‌کنند.