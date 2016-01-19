سطح اراضی آبی کردستان در افق ۱۴۱۰ باید به ۴۰۰ هزار هکتاربرسد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده شامگاه دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه وسعت اراضی کشاورزی استان بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار هکتار است، گفت: در حال حاضر تنها ۱۱ درصد اراضی کشاورزی استان آبی است.

وی عنوان کرد: براساس سندآمایش در افق ۱۴۱۰، نیاز آبی بخش کشاورزی استان به ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید و سطح اراضی آبی استان هم باید به ۴۰۰ هزار هکتار افزایش یابد.

وی اظهارداشت: آنچه حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود این است که باید مشخص و تعیین کنیم که نیاز استان به توسعه کشاورزی را به منظور تولید ثروت یا ایجاد اشتغال مدنظر داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با اشاره به اینکه مهمترین مشکل استان را اشتغال و درآمد سرانه است، گفت: سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی در سال ۹۰، ۲۷.۵ درصد بوده که این میزان در سال ۹۳، ۲/. درصد افزایش داشته است.

نصراللهی زاده با اشاره به اینکه ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد، عنوان کرد: ۴.۹ درصد و ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و معدن است و ۵۴ درصد هم به بخش خدمات اختصاص دارد.

وی ادامه داد: ایجاد صنایع تبدیلی تنها مختص به احداث کارخانه نیست و می‌توان از طریق ایجاد کارگاه های کوچک تولید میوه های خشک در روستاها مانع از خام فروشی تولیدات باغی و افزایش درآمد روستاییان شد.

وی با اشاره به اینکه منابع اعتباری دولت محدود و پاسخگوی نیاز تمامی بخش ها نیست، بیان کرد: باید به دنبال جذب سرمایه گذار به ویژه برای بخش کشاورزی استان باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان اظهارداشت: عده ای سرمایه گذار ژاپنی در سنندج حضور یافتند و وعده مطلوبی را درراستای سرمایه گذاری در این شهر دادند.

نصراللهی زاده ادامه داد: می طلبد فرصت های سرمایه گذاری در استان به زبان های مختلف هم چون انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی، عربی و غیره تهیه شود تا در اسرع وقت در اختیار سرمایه گذاران خارجی که وارد استان می شود، قرار داده شود.