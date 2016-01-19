نیم تن تریاک و حشیش در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس خراسان جنوبی سرهنگ مجید شجاع اظهارکرد: روز گذشته مأموران پاسگاه عملیاتی «سهل آباد» هنگام کنترل محورهای عبوری به دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که قصد عبور از کمین مأموران را داشتند مشکوک و به آنان دستور توقف دادند.

وی افزود: سوداگران مرگ با شنیدن صدای ایست مأموران فرار کردند که پس از ۱۵ کیلومتر تعقیب و گریز،خودرو قاچاقچیان مواد مخدر،توسط پلیس متوقف شد.

سرهنگ شجاع تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودروها، ۲۷۲ کیلوگرم حشیش کشف کردند که در این زمینه ۶ سوداگر مرگ دستگیر شدند.

وی بیان کرد: طی عملیات های دیگر روز گذشته مأموران شهرستان نهبندان از دو دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروی مزدا، ۲۳۶ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک کشف کردند که در این زمینه پنج قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ شجاع تصریح کرد: در این عملیات ها پنج دستگاه خودرو توقیف و ۱۱ سوداگر مرگ با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.