به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرگرد اسد زراعتگر گفت: مأموران پلیس فرودگاه شهرستان بیرجند هنگام کنترل بار مسافران فرودگاه به یک بسته پستی مشکوک شدند که با شناسایی صاحب بسته، نامبرده به پلیس فرودگاه احضار شد.

وی گفت: با هماهنگی مقام قضائی با حضور نماینده حراست پست استان،بسته مذکور بازگشایی شد که در بازرسی از این بسته، ۶۰ قطعه سکه قدیمی متعلق به دوران قاجاریه و معاصر کشف شد.

فرمانده پلیس فرودگاه های خراسان جنوبی ادامه داد: با عنایت به مجوز نداشتن صاحب سکه‌ها برای خرید و فروش آن‌ها، پرونده ای در این خصوص تشکیل شد که متهم در بازجویی به عمل آمده اذعان داشت به خاطر علاقه به نگهداری سکه‌ها در زمان طولانی، اقدام به جمع آوری آن‌ها کرده است.

زراعتگر در پایان گفت: متهم با پرونده متشکله به دادسرا اعزام شد.