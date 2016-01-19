اعتلای سطح فرهنگی خانواده ها مهمترين اولويت کمیته امداد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی در نشست هم اندیشی عوامل فرهنگی كمیته امداد استان تهران اعتلای سطح فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت را از مهمترین اولویت‌های فرهنگی کمیته امداد عنوان کرد و افزود: مهمترین هدف حوزه فرهنگی کمیته امداد توانمندسازی فکری و فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت است.

وی اظهار كرد: در راستای هدایت و توانمندسازی جامعه هدف دستورالعمل ها و شیوه نامه های حوزه فرهنگی در امور مشاوره و آموزش خانواده در سطح استان تهران باید مورد دقت و بازبینی بیشتری قرار گیرد.

پرپنچی با بیان اینكه پیشگیری اساس كار این نهاد است، بیان كرد: به منظور ارتقاء آموزش خانواده و خدمات مشاوره، شناسایی نیازهای جامعه هدف باید با همكاری حوزه حمایت و سلامت خانواده و مددكاران این حوزه كه با خانواده ها و نیازهای انان آشنا هستند، انجام شود.

وی با تأكید بر آسیب شناسی در حوزه طلاق عنوان كرد: كارشناسان آموزش خانواده و مشاوره در خصوص آسیب شناسی طلاق و ارائه مشاوره فعالیت وسیع تری برای جلوگیری از این امر به خصوص در بین فرزندان این گروه از جامعه هدف داشته باشند.

قائم مقام كمیته امداد استان در امور كلان شهر تهران ابراز امیدواری كرد: با كیفیت بخشی به برنامه های امور فرهنگی بهره وری بالایی را در ارائه خدمات این نهاد به مددجویان مورد حمایت داشته باشیم.