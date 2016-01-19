به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور امروز در همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» در سالن اجلاس سران گفت: آنچه در پیروزی برجام اتفاق افتاد، تنها یک موفقیت چشمگیر در عرصه سیاسی نبود بلکه در ایجاد رفاه، امید، انگیزه و افزایش سرمایه اجتماعی نیز موفقیت‌هایی به دست آمد و به دنیا ثابت کرد که ایران اهل گفتمان و منطق است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: نوید همگرایی بخش غیر دولتی اقتصاد ایران در قالب دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون نوید مسرت بخشی است که به مردم و فعالان اقتصادی ابلاغ می‌شود.

وی اظهار داشت: برجام را باید قدم آغازین و بسترساز در اصلاح صحیح اقتصاد ایران دانست و تجربه ذی قیمت و پرهزینه سال‌های اخیر را از یاد نبرد، چراکه این تجربه نقاط ضعف آسیب پذیر اقتصاد ایران را نشان داد و برجام امروز آوارهای ریخته شده بر روی پیست اقتصاد ایران را برداشته و مسیر را هموار کرده است.

جلال پور تاکید کرد: خصوصی سازی و رقابت پذیری اقتصادی در پیش است و در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که شاهراه فصل نو اقتصاد ایران است، دولت باید با مردمی و رقابتی کردن اقتصاد ایران کوشش کند تا اولویت اصلی کشور همچنان فعالیت اقتصادی باقی بماند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، امروز مسئله اقتصادی رونق و سرمایه گذاری اولویت اصلی کشور است و ارتقای شاخص فضای کسب و کار، ثبات، بالندگی و افتخارآفرینی ایران امری بی تردید به شمار می رود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بخش غیر دولتی نگاه جدی به شاخص فضای کسب و کار داشته و این شاخص باید تا رتبه زیر ۵۰ تا پایان برنامه ششم توسعه برسد که این موضوع مهیا نخواهد شد؛ مگر اینکه دولت کوچک و غیر دولتی اقتصادی رونق گیرد.

جلال پور افزود: اقتصاد ایران اکنون نیاز به استراتژی توسعه اقتصادی داشته و شایسته نیست در دهه چهارم پس از پیروزی انقلاب یک استراتژی کلان اقتصادی وجود نداشته باشد که مشخص کند ما چه در بخش‌ها و کالاهایی باید ورود کرده و در چه نقاطی از اقتصاد نباید ورود کنیم. در واقع این استراتژی به رقابت پذیر کردن اقتصاد ایران خواهد انجامید و در آن باید به صورت جدی به مسائل کلان اقتصاد و زیست محیطی نیز توجه جدی کرد.

وی، معضلات زیست محیطی را ناشی از عملکرد نامناسب اقتصاد ایران در سال‌های گذشته دانست و خاطرنشان کرد: تدوین استراتژی اقتصادی می‌تواند مشکلات را از میان بردارد، ضمن اینکه ضرورت هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و نهادها برای بهبود فضای کسب و کار نیز احساس می‌شود.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، وضعیت امروز بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تحریم و سوء تدبیر گذشته بسیار شکننده است و تدوین یک استراتژی می‌تواند بنگاه های موجود را به سمت گذر از این چالش کمک کند.

جلال پور تصریح کرد: در شرایط فعلی و رکودی که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران حاکم شد، فشار جدی به بنگاه‌های اقتصادی وارد آمده و آنها را آسیب پذیر کرده است و بنابراین فشار قوای مختلف می‌تواند موجب خسران آنها شود. برهمین اساس، مراقبت لازم از بنگاه‌ها به لحاظ شرایط بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی امری ضروری است.

وی اظهارداشت: بخش غیر دولتی اقصاد ایران بر خود فرض می داند تمام تلاش را به کار گیرد تا در فضای مناسب اقتصاد مقاومتی و در شرایط رقابت پذیر کشور رونق اقتصادی تجمیع سرمایه افزایش بهره وری بالا بردن سطح اشتغال و انتقال تکنولوژی را در دستور کار قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران تصریح کرد: افزایش صادرات و توجه به اقتصاد دانش بنیان مدنظر فعالان اقتصادی در فصل جدید خواهد بود.

همایش «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران» با حضور رئیس جمهور، وزرای صنعت، امور خارجه، کار، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرده است.