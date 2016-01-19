به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار شامگاه دوشنبه در شورای مشارکت‌های مردمی استان همدان با تأکید بر اینکه مأموریت‌های بهزیستی باید هدفمند شود، اظهار داشت: مشکلات موجود به دلیل نبود اعتبارات رخ نداده و باید از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی استفاده کرد.

وی بابیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌ها مغفول مانده و مورداستفاده قرار نمی‌گیرند، گفت: نباید کمبود منابع را یک مشکل دانست بلکه باید مشکلات را شناخت و به دیگران معرفی کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه در حل مشکلات کمتر از تجربه و تفکر افراد نخبه استفاده می‌شود، عنوان کرد: مجموعه‌ها باید دارای اتاق فکر باشند و با به‌کارگیری اندیشه‌ها تصمیمات درست را مشخص کنند.

ظرفیت‌های موجود به دلیل نبود کار محتوایی و مهندسی به‌خوبی استفاده نمی‌شود

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های موجود به دلیل نبود کار محتوایی و مهندسی به‌خوبی استفاده نمی‌شود، ادامه داد: ایجاد فرصت‌های بزرگ با استفاده از کمترین منابع هنر است و باید در مسائل اجتماعی مردم را مشارکت داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه باید دردهای جامعه را شناخت و از ظرفیت‌های مردمی برای رفع آن‌ها استفاده کرد، گفت: با مشارکت مردم در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با دست‌خالی کارهای بزرگی صورت گرفت.

الهی تبار از آمادگی کامل برای حضور تشکل‌های مردمی در عرصه‌های مختلف خبر داد و گفت: اقتصاد، امنیت، اشتغال و توسعه پایدار با حضور مردم در پای‌کار محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نظام سلامت برای مردم آرامش خاطر به ارمغان آورد، افزود: در این طرح مشکلاتی نیز همچون نادیده گرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی وجود دارد که با توجه به اشراف مسئولان، این موضوع نیز حل خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان همچنین بابیان اینکه پذیرفتن حق غنی‌سازی ایران به‌سادگی امکان‌پذیر نبود، اظهار داشت: همراهی مردم باعث شد طرفین مذاکره، حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند.

امکان رسیدگی به ایتام در کبودرآهنگ و اعزام گروه پزشکی به ۳۲ روستا میسر است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان نیز بابیان اینکه در برخی شهرستان‌ها امکان حل مشکلات مددجویان وجود دارد، گفت: امکان رسیدگی به ایتام در کبودرآهنگ و اعزام گروه پزشکی به ۳۲ روستا میسر است.

حجت‌الاسلام محمد کاروند گفت: در همدان بیشترین موقوفات در حوزه سلامت است و می‌توان از این ظرفیت برای حل قسمتی از مشکلات بهزیستی بهره برد.

وی بابیان اینکه می‌توان منازل استیجاری ارزان‌قیمت را نیز در اختیار خانواده‌های کم‌بضاعت گذاشت، اظهار داشت: باید نیازهای مددجویان بهزیستی را جمع‌‌بندی کرده و پس‌ازآن مردم را به وقف در این راستا تشویق کرد.

مدیرکل بهزیستی استان همدان نیز بابیان اینکه ۸۵ هزار نفر زیرپوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: بودجه‌های سازمان بهزیستی کفاف خدمات جامعه هدف را نمی‌دهد.

اکبر سوری بابیان اینکه کمک‌های مردمی دریافت می‌شود اما این کمک‌ها نیز نتوانسته مشکلات را حل کند، افزود: جلب همکاری خیرین برای پیشگیری از افزایش مشکلات مدنظر قرارگرفته است.

وی با اشاره به اینکه برخی مشکلات بهزیستی توسط خیرین برطرف شده است، ادامه داد: کسری بودجه بهزیستی باید از محل کمک خیران تأمین شود.

سند تحول راهبردی بهزیستی تدوین‌شده است

سوری با تأکید بر اینکه سند تحول راهبردی بهزیستی تدوین‌شده و با تحقق آن بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، عنوان کرد: با کمک مسئولان و رسانه‌ها به میزان مشارکت‌های پیش‌بینی‌شده دست می‌یابیم.

مدیرکل بهزیستی استان همدان بابیان اینکه ۲ هزار دانشجو در خانواده بهزیستی تحصیل می‌کنند، اظهار داشت: سال‌ها زمان نیاز است تا با ارائه خدمات مناسب، خانواده بهزیستی از مشکلات موجود نجات یابد.

سوری بابیان اینکه خدمات بهزیستی به‌خوبی به مردم معرفی نشده است، گفت: باید برای معرفی کارهای بهزیستی بیشتر تلاش کرد.

معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی استان همدان نیز گفت: مبلمان شهری مناسب برای مددجویان بهزیستی، تعبیه آسانسور برای ساختمان‌های بدون آسانسور و مناسب‌سازی معابر ازجمله نیازهای خانواده بهزیستی است.

محمدتقی بهرامی با تأکید بر اینکه اعتبارات دولتی جوابگو هزینه‌های بهزیستی نیست، افزود: اگر حمایت استانداری وجود نداشته باشد، حمایت‌های خیرین نیز چندان به نتیجه نخواهد رسید.

سهم سه‌درصدی مددجویان بهزیستی در استخدام‌های دولتی محقق نمی‌شود

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته استان همدان در جذب کمک‌های مالی و معنوی مردمی و زکات فطریه رتبه دوم کشور را به دست آورد، عنوان کرد: سهم سه‌درصدی مددجویان بهزیستی در استخدام‌های دولتی محقق نمی‌شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان نیز بابیان اینکه بودجه‌های دولتی پاسخگوی هزینه‌های جامعه هدف بهزیستی نیست، اظهار داشت: تنها راهکار برای حل این مشکل جذب کمک‌های مردمی است.

مهرداد نادری فر با اشاره به اینکه کمیته مشارکت‌های مردمی باید فعالیت بیشتری داشته باشد تا به اهدافش نزدیک‌تر شود، افزود: باید از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در این راه بهره‌مند شد.

نادری فر با تأکید بر اینکه باید به درآمدهای پایدار توجه کرد، گفت: باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار رفت.

عضو شورای مشارکت‌های مردمی استان همدان نیز بابیان اینکه مشارکت‌های مردمی در کشور دچار نواقصی است، گفت: باید در خصوص جایگاه مردم در سازمان بهزیستی اطلاع‌رسانی شود.

جواد گیاه‌شناس با تأکید بر اینکه مردم باید بدانند که می‌توانند مالیات خود را به بهزیستی پرداخت کنند و دیگر نیازی به پرداخت مستقیم آن وجود ندارد، افزود: نیاز عمده جامعه امروز اشتغال بوده که با سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود.

وی اضافه کرد: مشارکت‌های مردمی به دنبال کاهش بار دولت بوده و باید به سمتی حرکت کرد که نگاه مردم برای حل مشکلات مددجویان و آسیب‌های اجتماعی جلب شود.