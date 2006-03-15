اولين حوزه علميه الكترونيك در كشور ايجاد مي شود / چشم انداز بيست ساله حوزه علميه معصوميه تدوين مي شود

حجت الاسلام قوامي - مدير مدرسه علميه معصوميه

تدوين چشم انداز بيست ساله علمي، آموزشي و پژوهشي مدرسه علميه معصوميه

حجت الاسلام "قوامي" در گفتگوي اختصاصي و مشروح با خبرنگار حوزوي مهر با اعلام اين خبر گفت: مديريت ابعاد مختلفي دارد كه مديريت توسعه يكي از مهمترين ابعاد آن است. مديريت توسعه مديريتي است كه در آن به گسترش كمي و كيفي نهادها پرداخته مي شود. اين حوزه علميه نيز با ايجاد مطالعات راهبردي تنظيم سياست هاي علمي، آموزشي، پژوهشي و ساير شاخه هاي يك حوزه علميه را در يك فرايند بيست ساله در دست مطالعه دارد و تا پايان سال 85، تدوين مقدماتي اين چشم انداز نهايي خواهد شد.

وي افزود : تدوين چشم انداز بيست ساله نظام و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري، الهام بخش ما براي تهيه اين چشم انداز بوده است تا در موضوع حوزه با نگاه به مدرسه معصوميه، بتوانيم در محدوده اي كوچكتر، به آن چشم انداز نزديك شويم. هم اكنون در كنار تاسيس مركز مطالعات راهبردي، كلاس هايي را براي نخبگان حوزه با هدف آموزش نحوه برنامه ريزي استراتژيك ايجاد شده است كه در آن 30 نفر از طلاب آموزش هاي لازم را فرا مي گيرند.

وي افزود: در اين مدرسه علميه نزديك به 1000 طلبه در كنار 130 استاد و 70 نيروي اداري به فعاليت مشغولند كه براي اين مجموعه و ايجاد يك حركت رو به رشد بايد مطالعات راهبردي با ديد علمي ارائه شود تا در كنار ايجاد مركزي براي توليد اساتيد نخبه، بتوان در نگاهي كلان، برنامه اي منظم و جامع براي بخش علمي و پژوهشي تعريف و تدوين كرد.

مدرسه علميه معصوميه

تشكيل انجمن هاي علمي، حوزه الكترونيك و تدريس زبان هاي خارجي براي طلاب

مدير مدرسه علميه معصوميه افزود: هم اكنون برخي از برنامه هايي كه در اين چشم انداز مدنظر بوده است، در حال اجرا يا برنامه ريزي عملياتي است كه تشكيل انجمن هاي علمي، ايجاد سايت حوزه، تدوين برنامه نرم افزاري جهت ايجاد حوزه الكترونيك، ايجاد كافي نت براي طلاب، تدريس زبان هاي خارجه و تدوين شاخص هاي طلبه در عصر حاضر از برنامه هايي است كه در حال انجام بوده و در مبحث چشم انداز اين مدرسه به صورت قطعات يك مجموعه به صورت منسجم در كنار هم قرار خواهد گرفت.

وي گفت: برخي از فعاليت هاي اين مركز رايانه كه در نهايت به سمت تشكيل حوزه الكترونيك حركت خواهد كرد، در شاخه هاي آموزشي، اداري، پژوهشي هم اكنون در حال بهره برداري است و نزديك به 90 درصد فعاليت هاي اين مركز رايانه اي توسط طلاب همين مدرسه انجام مي شود. شاخه هاي مديريت الكترونيك، آمار و اطلاعات، اقدامات خبري و فعاليت هاي پرورشي و فرهنگي و اقدامات مديريتي بخش هاي مختلف حوزه، قسمت هاي مختلف اين مركز است كه سال آينده راه اندازي خواهد شد.

قوامي با اشاره به نشاط بالاي علمي طلاب اين حوزه و ايجاد انجمن هاي علمي گفت: اين انجمن ها درحقيقت سايه اي از فعاليت انجمن ها در سطح حوزه علميه قم است. البته آن مراكز از نخبگان بالفعل بهره مند مي شوند و در درون حوزه هاي و ميان طلاب حضوري ندارند ولي تاسيس اين انجمن هاي علمي در ميان طلاب مي تواند پتانسيل هاي بالقوه طلاب را فعال كرده و در دراز مدت به اعضاي توانمند انجمن هاي علمي تبديل كند. طبيعي است هنگامي كه يك طلبه به مدت چندين سال، در كنار دروس حوزه، به مباحث تخصصي يك رشته بپردازند، به عنوان يك كارشناس نخبه و مجرب، عضو اين انجمن خواهد شد.