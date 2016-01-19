حاشیه سازان در مسیر توسعه کرمان سنگ اندازی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی دوشنبه شب در آیین افتتاح مدرسه حیاتی کرمان گفت: این مدرسه تاریخی به اکوموزه اقتصادی تبدیل شده و گردشگران بسیاری را جذب می کند.

وی با تاکید بر لزوم تقویت صنعت گردشگری، ادامه داد: امروز این صنعت به منبع درآمد هنگفت برای کشورهای دنیا تبدیل شده است.

رزم حسینی ایران را جزء ۱۰ مقصد گردشگری جهان دانست و افزود: این در حالیست که سهم ایران از صنعت گردشگری رتبه ۱۱۴ است.

وی شمار گردشگران کرمان در سال گذشته را ۱۶ هزار نفر عنوان و تصریح کرد: باید این آمار را به ۱۰۰ هزار نفر افزایش دهیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به جاذبه های گردشگری دیار کریمان افزود: باید ناشناخته های این منطقه معرفی و زمینه جذب هر چه بیشتر گردشگر فراهم شود.

وی به وجود سه اثر ثبت جهانی در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: سال آینده نیز شاهد ثبت جهانی کویر لوت و قنات های کرمان خواهیم بود.

رزم حسینی خواستار مشارکت همگانی برای آبادانی استان کرمان و همراهی در اجرای پروژه های شد و اظهار کرد: این پروژه ها به نام هیچ گروه با فردی نیست.

وی درخصوص برخی مخالفت ها در زمینه پروژه بام کرمان نیز گفت: نباید در مسیر توسعه و آبادانی استان سنگ اندازی کنیم و به مردم در برابر افرادی که در این خصوص حاشیه سازی می کنند می ایستند.

وی با طرح این پرسش که چرا کمپینی برای حاشینه نشینی در کرمان راه اندازی نمی شود؟ گفت: مطالعات پروژه بام کرمان انجام و این پروژه اجرایی خواهد شد.

رزم حسینی با بیان این مطلب که در کرمان با کمبود مراکز اقامتی روبرو هستیم، اظهار کرد: احداث جاده در کوه های بلند دنیا امری عادی است.