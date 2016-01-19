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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۳

رئیس اتاق اصناف مطرح کرد:

اشتغالزایی دستور ویژه رئیس جمهور را می‌خواهد

اشتغالزایی دستور ویژه رئیس جمهور را می‌خواهد

رئیس اتاق اصناف گفت: متاسفانه طی دو سال اخیر با وجود تلاش‌ دولت، هنوز شهدِ شیرینِ حرکت منسجم به سمت اشتغالزایی را نچشیده‌ایم اما اطمینان داریم که تحقق آن، اوامر ویژه رئیس‌جمهور را می‌خواهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی امروز در همایش «اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران» با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران در آغاز دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که اوضاع نابسمان اقتصادی و فرهنگی، رکود توام با تورم، رشد اقتصادی منفی و روند رو به تزاید بیکاری، بدهی سنگین دولت به بنگاه‌ها، گریبانگیر اقتصاد بود و ما امروز را روز سپاس از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و کابینه اختصاص داده‌ایم و می‌خواهیم بگوییم تاریخ این نقطه عطف گرانبها را در اقتصاد ایران از یاد نخواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با اطمینان به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنیم خانواده بزرگ اصناف با ۲۳ میلیون نفر و دارا بودن سهم ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و نیز ایجاد ۶.۵ میلیون فرصت شغلی به عنوان سربازان اقتصادی نظام، حمایت از دولت را امر مقام معظم رهبری و تکلیفی برای خود می‌داند و از این موضع عقب نخواهد نشست.

وی تصریح کرد: باید پذیرفت که اشتغال دغدغه رئیس‌جمهور و تمامی مسئولان کشور است و یقیناً حل آن به دست بخش‌های مختلف امکانپذیر است؛ به شرط اینکه اقتصاد را مردم‌محور کرده و بنگاه‌های اقتصادی را به عرصه بیاوریم.

فاضلی گفت: متاسفانه علیرغم تمام تلاش‌های دو سال اخیر دولت، هنوز شهدِ شیرینِ حرکت منسجم به سمت اشتغالزایی را نچشیده‌ایم و البته اطمینان داریم که تحقق آن، اوامر ویژه رئیس‌جمهور را می‌خواهد.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز نیاز به این دارد که سازمان‌یافتگی خود را بازگرداند و این مسیر میسر نمی‌شود؛ مگر اینکه در قاچاق، عزم و اراده ملی برای مبارزه حاکم شود و مبارزه با قاچاق، لباس اجرایی به تن کند.

وی اظهار داشت: اصلاح قوانین و مقررات کار و مالیات با توجه به اقتضائات شرایط فعلی کشور باید صورت گیرد و البته یکی از نکات اساسی، بازطراحی نظام مالی بنگاه‌ها و سرمایه در گردش آنها است.

فاضلی ادامه داد: اصلاح اقتصاد ایران یک پروسه زمانبر است که باید با تدبیر و درس گرفتن از گذشته به ثمر بنشیند و البته برجام ابتدای این راه دشوار و طولانی است که اگر بخواهیم کشور را به نقطه شایسته برسانیم، باید همه آحاد ملت بسیج شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: باید با هدف‌گیری اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرواقعی و افزایش توقعات غیرضروری، آبادانی و سربلندی کشور را نشانه بگیریم.

کد مطلب 3028376

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