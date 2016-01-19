به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی امروز در همایش «اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران» با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران در آغاز دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که اوضاع نابسمان اقتصادی و فرهنگی، رکود توام با تورم، رشد اقتصادی منفی و روند رو به تزاید بیکاری، بدهی سنگین دولت به بنگاه‌ها، گریبانگیر اقتصاد بود و ما امروز را روز سپاس از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و کابینه اختصاص داده‌ایم و می‌خواهیم بگوییم تاریخ این نقطه عطف گرانبها را در اقتصاد ایران از یاد نخواهد بود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: با اطمینان به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنیم خانواده بزرگ اصناف با ۲۳ میلیون نفر و دارا بودن سهم ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و نیز ایجاد ۶.۵ میلیون فرصت شغلی به عنوان سربازان اقتصادی نظام، حمایت از دولت را امر مقام معظم رهبری و تکلیفی برای خود می‌داند و از این موضع عقب نخواهد نشست.

وی تصریح کرد: باید پذیرفت که اشتغال دغدغه رئیس‌جمهور و تمامی مسئولان کشور است و یقیناً حل آن به دست بخش‌های مختلف امکانپذیر است؛ به شرط اینکه اقتصاد را مردم‌محور کرده و بنگاه‌های اقتصادی را به عرصه بیاوریم.

فاضلی گفت: متاسفانه علیرغم تمام تلاش‌های دو سال اخیر دولت، هنوز شهدِ شیرینِ حرکت منسجم به سمت اشتغالزایی را نچشیده‌ایم و البته اطمینان داریم که تحقق آن، اوامر ویژه رئیس‌جمهور را می‌خواهد.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز نیاز به این دارد که سازمان‌یافتگی خود را بازگرداند و این مسیر میسر نمی‌شود؛ مگر اینکه در قاچاق، عزم و اراده ملی برای مبارزه حاکم شود و مبارزه با قاچاق، لباس اجرایی به تن کند.

وی اظهار داشت: اصلاح قوانین و مقررات کار و مالیات با توجه به اقتضائات شرایط فعلی کشور باید صورت گیرد و البته یکی از نکات اساسی، بازطراحی نظام مالی بنگاه‌ها و سرمایه در گردش آنها است.

فاضلی ادامه داد: اصلاح اقتصاد ایران یک پروسه زمانبر است که باید با تدبیر و درس گرفتن از گذشته به ثمر بنشیند و البته برجام ابتدای این راه دشوار و طولانی است که اگر بخواهیم کشور را به نقطه شایسته برسانیم، باید همه آحاد ملت بسیج شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: باید با هدف‌گیری اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرواقعی و افزایش توقعات غیرضروری، آبادانی و سربلندی کشور را نشانه بگیریم.