به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های بوشهری در بیانیه‌ای آورده‌اند: بار دیگر در آستانه ورق زدن برگ زرینی در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی و نظام مردم سالار دینی با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستیم. انتخاباتی که چشم معاندان اسلام و انقلاب ما را بدان دوخته تا اذهان مردم میهن دوست ما را نسبت به صحت و سلامت آن مشوش کنند؛ اما به لطف ایزد منان قطعاً مردم وطن دوست ایران با حضور حماسی خود در این انتخابات همچون گذشته، چشم گرگ صفتان عالم را کور خواهند کرد.

این بیانیه می‌افزاید: اما الزامات برگزاری این اتفاق مهم تبعیت بی قید و شرط نامزدهای انتخابات از قانون است و همگان باید از بی قانونی و زیر پا گذاشتن قانون بپرهیزند و بدانند عدم تمکین در برابر قانون همان چیزی است که استکبار در پی آن است.

در ادامه این بیانیه آمده است: در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه با آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد و بر همین اصل و اساس نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود و این نوع نظارت را مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۴/۵/۴چنین تایید کرد و به رسیمت شناخت.

در ادامه بیانیه رسانه‌های استان بوشهر می‌خوانیم: شورای نگهبان ضامن بقا و دوام ماهیت نظام اسلامی است به طوری که وجود یا عدم وجود آن مساوی با وجود یا عدم وجود انقلاب اسلامی است، از همین رو تفسیر قانون اساسی بر عهده نهاد شورای نگهبان است. مبارزات ملت مسلمان ایران از زمان مشروطه که شعار مشروطه مشروعه را سر می دادند تاکنون که شعار جمهوری اسلامی را بیان می کنند همه بر سر یک مساله حیاتی بوده و آن محور قرار گرفتن دین مبین اسلام است که تشخیص این امر بر عهده عده ای از اسلام شناسان و فقیهان عالمی است که امام خامنه ای عزیز در وصف آنها فرمودند: «حضور شورای نگهبان در انتخابات و بررسی صلاحیت ها به وسیله انسان های عادل، بی طرف و بصیر حضور مبارکی است.»

این بیانیه افزوده است: نظارت استصوابی شورای نگهبان که توسط هیات های نظارت که مرکب از معتمدین مومن شهرها و استان ها هستند و جلوه ای از مدنی بودن و مردمی بودن را در خود دارد و با نظارت عالی فقهای عادل شورای نگهبان صورت می گیرد و از سوء استفاده و یک جانبه گری مجریان برگزاری انتخابات جلوگیری می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به اینکه در مرحله احراز صلاحیت قرار داریم و تحرکات اهرم های فشار بر این نهاد انقلابی به جهت عدم تصمیم گیری ناصحیح نیز احساس می شود، اما هیات نظارت با قوت تمام و قاطعیت کامل و دقیق، نتایج بررسی های خود را اعلام کرد و نشان داد هیچگاه تحت تاثیر فشارهای برخی افراد و دسیسه های آنان قرار نخواهد گرفت و به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل خواهد کرد.

این بیانیه می‌افزاید: ما جمعی از رسانه های انقلابی استان بوشهر ضمن تقدیر از زحمات تلاشگران و خادمان انقلاب اسلامی حاضر در شورای نگهبان، حمایت همه جانبه خود از اقدام هوشمندانه، بی طرفانه و بی شائبه این نهاد مقدس که بر آمده از قانون است را اعلام می داریم و به تمامی کاندیداها و طرفدارانشان هم توصیه می کنیم به قانون و نظرات شورای نگهبان به عنوان فصل الخطاب تمکین کنند.