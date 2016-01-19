جایزه لاک پشت پرنده به کتاب «عشق و رنج و بلوط» از کرمانشاه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، کتاب «عشق و رنج و بلوط» نوشته «رضا موزونی»، ۳ لاک پشت فهرست شانزدهم لاکپشت پرنده را از آن خود کرد.
لاکپشت پرنده در پایان هر فصل، فهرستی از کتابهای کودک و نوجوان را با همکاری مشترک مؤسسه شهر کتاب و فصلنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان با همکاری گروهی از منتقدان و کارشناسان کودک و نوجوان تهیه و در قالب یک مجموعه به خانوادهها معرفی میکند.
این فهرست در ضمیمه فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان هم منتشر میشود و میتواند راهنمای پدرها و مادرها، معلمها و مربیها و سایر علاقهمندان به ادبیات کودک و نوجوان باشد تا مناسبتترین کتابهای سال را برای کتابخوانی بچهها و دانشآموزان انتخاب کنند.
جشن رونمایی دو فهرست پانزدهم و شانزدهم از بهترین کتابهای کودک و نوجوان که طی سال ۹۳ منتشر شده بودند، ۲۵ دیماه در شهر کتاب مرکزی برگزار شد.
بیش از ۳۰ نویسنده، شاعر و مترجم کتابهای کودک و نوجوان به این مراسم دعوت شده بودند.
در دورههای پیشین لاک پشت پرنده نیر کتابهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حایز رتبههای این رویداد ادبی شده بودند.
نظر شما