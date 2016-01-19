به گزارش خبرنگار مهر، نواز شریف نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان پیش از ظهر امروز (سه شنبه) جهت تقویت و توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان وارد تهران خواهد شد.

دیدار با حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت از برنامه های سفر نواز شریف و فرمانده ارتش پاکستان به تهران است.

نواز شریف یش از تهران سفری به عربستان داشت و با رهبران این کشور مذاکرات دوجانبه ای را انجام داد. گفته می شود پاکستان به دنبال حل اختلاف ایجاد شده از سوی عربستان با ایران است.

وزارت خارجه پاکستان پیش از این به طور رسمی اعلام کرده بود که اسلام‌آباد نگران تنش‌های جاری بین ایران و عربستان سعودی است.