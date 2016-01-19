دانشگاه های علمی کاربردی مقدمه ایجاد نیروی انسانی خلاق در اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاج کاظمیان صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش «اصول مذاکره و مدیریت برند» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز بهترین سرمایه برای یک کسب و کار نیروی انسانی خردمند، ارتباطات انسانی صحیح و برند و نام تجاری معتبر بوده که بر اساس آن می توان یک کسب و کار موفق و پر سود داشت.

وی به ظرفیت گسترده نیروی انسانی خردمند اشاره کرد و ادامه داد: نیروی انسانی خردمند توانایی افزایش تولید و فروش در یک محیط کاری را ایجاد کرده و موجب کاهش اتلاف منابع، افزایش کارایی و اثربخشی و افزایش میل به کار می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی انتخاب نیروی انسانی خردمند را مقدمه افزایش ثروت و کیفیت برای یک محصول دانست و بیان داشت: یک نیروی انسانی خردمند با بهره گیری از ظرفیت های مختلف باعث افزایش درآمد، تولید ثروت و بالا بردن کیفیت خدمات و کالا می شود.

وی افزود: نیروی انسانی خردمند با بهره گیری از داده ها و تبدیل آن به دانش، فعالیت خود را آغاز کرده و موجب گسترش خلاقیت و دانش در کسب و کار می شود.

حاج کاظمیان تأکید داشت: در شرایط کنونی با توجه به افزایش میل به رقابت و جهانی شدن ضرورت دارد که کسب و کار مبتنی بر شیوه های جدید علمی مورد توجه اصناف و صنعتگران قرار گرفته و با بهره گیری از این مباحث در عرصه رقابت و کار حاضر شد.

وی تاکید کرد: دانشگاه های جامع - علمی کاربردی بستر مناسبی برای بهره گیری از مباحث علمی مورد نیاز در مشاغل هستند چرا که این دانشگاه ها با استخراج تجربیات مناسب اصناف، صنعت ها و شغل ها، آن ها را به مفاد آموزشی تبدیل کرده و به صورت علمی و با بهره گیری از روش های نوین امروزی، دانشجویان موفق و کاربلد تحویل جامعه می دهد.

رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی انتخاب پیرامون اینکه چقدر مباحث درسی دانشگاه های علمی و کاربردی، به صورت کاربردی قابل اجرا بوده، تأکید داشت: دانشگاه های علمی و کاربردی به واسطه شغل محور بودن، همه چیز را مبتنی بر شرایط کاری و مشاغل تدریس می کنند از همین رو همه مطالب اضافی در حوزه های درسی حذف شده و تمام مسائل آموزشی کاربردی و مبتنی بر آن شغل و حرفه است.

وی اضافه کرد: شاید یکی از برتری هایی که دانشگاه علمی و کاربردی نسبت به سایر دانشگاه ها دارد این است که مفاد آموزشی ارائه شده در هر درسی مبتنی بر شغل افراد بوده و از همین رو مطالب اضافی وقت دانشجویان را نمی گیرد.