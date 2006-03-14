شهرنشيني علت اصلي گسترش اعتياد است

داود اقدامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره عواملي مانند فراواني جمعيت ، رواج بيش از حد مواد مخدر، پيچيدگي روابط انساني و... در شهرهاي بزرگ ، افزود: اين موارد مي ‌توانند بسياري از انسانهاي بي ‌آرمان و بي ‌اعتقاد به ويژه كساني كه داراي مشاغل پرزحمت هستند يا افرادي كه به تازگي از محيطهاي كوچك رهسپار شهرهاي بزرگ شده ‌اند و در مقابل مشكلات زندگي شهري توان ايستادگي ندارند را ، به سمت اعتياد و مفاسد ديگر سوق دهند.

وي از اعتياد به عنوان مهمترين آسيب اجتماعي مبتلابه تمام كشورها ياد كرد و گفت: امروزه در آمريكا ، بعد از سوانح و بلاياي طبيعي و سرطان ، اعتياد مهمترين عامل مرگ جوانان 18 تا 35 ساله و همچنين اصلي ترين عامل قتل و جنايت است.

كارشناس مركز ملي تحقيقات اعتياد ، انگيزه‌ هاي روي آوردن به اعتياد را فردي يا اجتماعي دانست و در خصوص عوامل فردي خاطر نشان كرد: تفكرات فردگرايانه و تجمل‌پرستي و خودخواهي از خصوصياتي هستند كه فرد را دچار عزلت ‌گزيني كرده و به تدريج شخصيت او را به زوال مي‌ كشند. در چنين شرايطي است كه فرد به سوي اعتياد كشيده مي ‌شود و مواد مخدر را جانشين هرگونه روابط انساني مي ‌كند.

به گفته اقدامي ، غالب معتادان از نظر مذهبي كم ‌اعتقاد يا بي ‌اعتقاد هستند.

وي درباره عوامل محيطي موثر در اعتياد ، يادآور شد: زندگي در شهرهاي بزرگ ، مشكلات خانوادگي ، قرارگرفتن در شبكه‌هاي ارتباطي قاچاق‌فروشان ، دوستان ناپاك ، بيكاري و... از عوامل محيطي موثر در سوق دادن فرد به سمت مواد مخدر است.