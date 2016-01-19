حجت الاسلام احمدرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سالجاری بیش از ۳۰ درصد افزایش اعزام مبلغ نسبت به سال گذشته داشته ایم که در برخی موارد در مناسبت ها به ۴۰ درصد هم رسیده است.

اعزام ۱۳۰۰ روحانی به مناطق مختلف لرستان

وی با بیان اینکه در ماه محرم سالجاری تبلیغات اسلامی لرستان هزار و ۳۰۵ مبلغ اعزام کرده است، عنوان کرد: سال گذشته ۶۰ روحانی مستقر در استان داشتیم که امسال به ۱۰۰ درصد تعهدمان رسیدیم و ۹۱ روحانی مستقر داریم که تا پایان سالجاری به بالاتر از رشد ۱۰۰درصد خواهیم رسید.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه میانگین حمایت مالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از شبکه تبلیغ در مناسبت ها از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، ادامه داد: این حمایت مالی حمایت از برنامه های فرهنگی روحانیون مستقر و حمایت از برنامه های همسران و تشویق روحانیون مستقر دارای رتبه برتر علمی است که طی سالجاری در برخی موارد حمایت مالی حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.

برگزاری ۱۵ جشنواره قرآنی در لرستان

حجت الاسلام غلامی به اجرای طرح «یاوران دین» در سالجاری اشاره کرد و بیان داشت: این طرح مربوط به اعزام روحانیون فصلی بوده که در سالهای گذشته تعطیل شده بود اما در سالجاری آن را از روستاهای پرجمعیت احیاء کردیم و میانگین حضور این روحانیون یک شبانه روز است.

وی به طرح فعال کردن مساجد نیمه فعال و تعطیل اشاره کرد و افزود: رشد فعالیت مساجد نیمه فعال و تعطیل و فعالیت های فرهنگی در مساجد طی سالجاری در استان بین ۳۰ تا ۸۰ درصد بوده است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان به فعالسازی پورتال مساجد اشاره کرد و بیان داشت: سال گذشته در این پرتال لرستان رتبه هفتم کشور را به دست آورد که رتبه خوبی بود اما ما به آن وضعیت قانع نبودیم.

حجت الاسلام غلامی به برنامه های مختلف برای حمایت همه جانبه از خانه های قرآن روستایی و شهری اشاره کرد و یادآورشد: در اجرای برنامه های آموزشی به ویژه در تجوید و روخوانی و روانخوانی به صورت ویژه در دهه فجر امسال ۱۵ جشنواره قرآنی تحت عنوان محفل انس با قرآن خواهیم داشت.

استقرار روحانیون در ۳۳۰ مسجد لرستان

وی عنوان کرد: برخلاف سالهای گذشته که محافل انس با قرآن را در مرکز شهرستانها برگزار می کردیم امسال برنامه داریم به استثنای شهرستانهای بروجرد و خرم آباد که دو برنامه محوری خواهند داشت بقیه محافل در مرکز بخش ها برگزار خواهند شد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان به برگزاری سه جشنواره کودک و نوجوان و جشنواره زنان فعال قرآنی اشاره کرد و ادامه داد: در موسسات قرآنی کارگاه های مختلف تقویت برنامه های قرآنی از جمله تجوید، مفاهیم و حفظ که دستور کلی قرآنی ما است را داریم.

حجت الاسلام غلامی تصریح کرد: تا این لحظه اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان بدهکار هیچ روحانی مستقر و تمام وقت و پاره وقتی چه در اعزام فصلی و چه در اعزام های دائم نیست و معوقه ای در حوزه تبلیغ نداریم.

وی با بیان اینکه خانه های عالم روستایی که قابل بهره برداری خانه عالم نبوده در اختیار خانه های قرآن روستایی قرار گرفته اند، افزود: در این راستا خانه های عالمی که فعال باشند یا روحانیون مستقر و یا کانون های فرهنگی - تبلیغی در آنجا حضور دارند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه هزار و ۶۸۰ مسجد قابل بهره برداری در لرستان در حال حاضر وجود دارد، خاطرنشان کرد: این مساجد در حال حاضر قابل بهره برداری هستند اما نتوانستیم همه را تحت پوشش قرار دهیم؛ با روحانیون شبکه تبلیغ مستقر و هجرت ما بیش از ۳۳۰ مسجد را توانستیم به طور کامل تحت پوشش قرار دهیم.

برگزاری انتخابات زنان فرهیخته فعال لرستان

حجت الاسلام غلامی به برنامه اقامه نماز صبح در مساجد استان اشاره کرد و یادآور شد: در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد، نورآباد، الشتر، کوهدشت و پلدختر مساجدی را در این زمینه فعال کردیم اما تا حد مطلوب فاصله داریم.

وی با بیان اینکه در اجرای برنامه های مسجد نیز اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برنامه هایی داشته است، عنوان کرد: بسته های فرهنگی مساجد را تهیه کردیم همچنین همه کانون های فرهنگی - تبلیغی مساجد را فعال کردیم به صورتی که انتخابات برای اولین بار در استان لرستان برگزار و سه نفر رای آوردند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه برای فعالسازی بقیه مساجد به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، سازمان تبلیغات، دفتر مراجع و اوقاف و امور خیریه اعلام نیاز کرده ایم، ادامه داد: که این مجموعه ها در امور اعزام به ما کمک کردند تا بتوانیم نیازهای اصلی و اساسی و نرم افزاری مساجد را تامین کنیم.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه سایت زنان فرهیخته فعال در اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان وجود دارد، تصریح کرد: در آستانه اولین انتخابات زنان فرهیخته هستیم و در حال حاضر ۴۶ خانم فعال فرهیخته لرستانی اعم از پزشک، استاد حوزه، استاد دانشگاه و... داریم.

وی با اشاره به اینکه برای زنان فرهیخته اعلام انتخابات کردیم، افزود: شهرستانهای بروجرد و دلفان و ازنا تاکنون کاندیداهای خود را برای رقابت انتخاباتی معرفی کرده اند و روز پنجم بهمن سالجاری اولین انتخابات زنان فرهیخته برگزار خواهد شد.

اهدا کتاب به کتابخانه های شبستانهای لرستان

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان فعال کردن کتابخانه های شبستان مساجد را دیگر حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی از کانون های فرهنگی - تبلیغی مساجد دانست و خاطرنشان کرد: طی سالجاری بیش از چهار هزار جلد کتاب را به کتابخانه شبستان مساجد ارسال کردیم.

حجت الاسلام غلامی یادآور شد: در هفته ملی کودکان بیش از سه هزار جلد کتاب به مهدهای کودک، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجموعه های مربوط به حوزه کودکان اهدا کردیم.

وی با بیان اینکه ۷۰ کانون فرهنگی - تبلیغی فعال دارای امکانات و سیستم به روز در لرستان وجود دارد عنوان کرد: این مجموعه ها وب سایت و وبلاگ داشته و پورتال مساجد آنها فعال است و رتبه های خوبی را هم کسب کرده اند البته ما تا مطلوب فاصله داریم چون از هزار و ۶۴۰ مسجد ۷۰ کانون فعال درصد بسیار پایینی است که حداقل باید نیمی از کانون های این مساجدمان فعال شوند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه فعالان در کانون های فرهنگی - تبلیغی مساجد بازویی برای امام جماعت هستند، ادامه داد: بسته های فرهنگی برای آنها ارسال شده و به آنها اجازه داده می شود در کنار امام جماعت برنامه های فرهنگی داشته باشند.

برگزاری ۶۰۰ گفتمان دینی حوزوی، دانش آموزی و دانشجویی

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه برپایی گفتمان های انقلاب اسلامی با محوریت فعالان فرهنگی و دینی از برنامه های ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان است، تصریح کرد: ما گفتمان های انقلاب اسلامی را به مجموعه های مردمی مانند تشکل های دینی و هیئات مذهبی فعال واگذار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از اساتید حاضر در گفتمان های انقلاب اسلامی از تهران دعوت می شوند، افزود: برخی دیگر از اساتید توانمند بدون حاشیه استان هستند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون بیش از ۶۰۰ گفتمان دینی حوزوی، دانش آموزی و دانشجویی داشته ایم، خاطرنشان کرد: در برخی آمارها بیش از هزار و ۶۰۰ گفتمان داشتیم اما همه را گفتمان دینی نمی دانیم چراکه برخی از آنها پرسش و پاسخ هستند.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه گفتمان های دینی به صورت سلسله بحث هستند، یادآور شد: گفتمان های دینی در حوزه ها هم بین برادران و هم خواهران از استقبال خوبی برخوردار بوده و این گفتمان ها یکی از بهترین راهکارهای سازمان تبلیغات برای جذب جوانان و همراهی و همفکری با آنان است.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ مورد گفتمان ویژه دانشگاهی در سالجاری برگزار شده است، عنوان کرد: این ۴۰ مورد ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی صرف نظر از هرگونه حمایت از سوی دانشگاه ها بوده است.

ارائه خدمات به زائران حسینی در ایام اربعین

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه این اداره کل در راستای آموزش و پژوهش رتبه مورد نیاز کاری خود را کسب کرده است، ادامه داد: در راستای توجه به اقامه نماز اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در سالجاری به عنوان اداره برتر و رتبه اول در حوزه نماز انتخاب شده و در حوزه اداری هم از پنج نفر از پرسنل ما تجلیل شد.

حجت الاسلام غلامی با اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان در راستای اجرای برنامه های اربعین حسینی یکی از برترین های استان بوده است، تصریح کرد: ما موکبی در مرز مهران داشتیم که هم مدیرکل و هم معاون فرهنگی و روحانیونی آنجا اعزام شده و بیش از ۵۰۰ مهرنماز و شش هزار پیشانی بند و تعداد زیادی بروشور آنجا ارسال کردیم.

وی افزود: از یک هفته پیش از اربعین تا چند روز پس از آن موکب لرستان فعال بود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه پنج دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در لرستان وجود دارد، خاطرنشان کرد: چهار دبیرستان در دلفان، کوهدشت، پلدختر و خرم آباد ویژه برادران و یک مورد در بروجرد ویژه خواهران هستند که در مجموع ۲۸۶ دانش آموز دارند.

تکمیل ساختمان سه دبیرستان صدرا در لرستان

حجت الاسلام غلامی یادآور شد: بیشترین فارغ التحصیلان دبیرستان های صدرا جذب دانشگاه های ملی و حوزه های علمیه و تربیت معلم شده اند.

وی با بیان اینکه ساختمان دبیرستان های صدرا کوهدشت و خرم آباد تکمیل شده اند، عنوان کرد: ساختمان دبیرستان صدرا در دلفان نیز آماده تحویل بوده و بروجرد فعلا مستاجر بوده که اجاره ای پرداخت نمی کند و پلدختر هم نیمه کاره است که به زودی تکمیل خواهند شد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: دبیرستان های صدرای لرستان رتبه های خوبی در بین دبیرستان های صدرا در کشور داشته اند.

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه ما با موسسات و اتحادیه های قرآنی به طور کامل همراه و هماهنگ هستیم، تصریح کرد: در انتخابات های مختلف که برگزار می شود هیئت رئیسه، هیئت بازرسی و مجموعه از حمایت های اداره کل برخوردار بوده و در همه جلسات حضور فعال داشتند و ما خدمت در حوزه قرآنی را وظیفه می دانیم.