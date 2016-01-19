مخالفت مجلس با «طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر تغییر دستور برای بررسی «طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه» مخالفت کردند.

بر اساس این طرح و به گفته موافقان، اصلاحاتی به صورت جزئی در جداول حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس صورت می گیرد تا از جهت اجرائی، زمینه اقدام لازم برای وزارت کشور فراهم شود؛ به گفته موافقان با توجه به اتمام مهلت ثبت نامها و جریان داشتن فرآیند بررسی صلاحیت ها، ملاحظه لازم صورت گرفته تا با تصویب این طرح، لطمه ای به روند قانونی فعلی انتخابات وارد نشود.

مخالفان نیز در بیان دلایل مخالفت خود با این تغییر دستور، بی عدالتی در طرح و بی توجهی نسبت به مشکلات برخی استانها، به مصلحت نبودن بررسی این طرح در مقطع فعلی با توجه به نزدیک بودن به زمان انتخابات و تاثیر نامناسب در افکار عمومی و ضرورت ارائه لایحه از سوی دولت برای بررسی جامع تر موضوع، اشاره کردند.

نماینده دولت نیز با این تغییر دستور اعلام مخالفت کرد.

در نهایت، نمایندگان با ۴۰ رای موافق، ۸۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن، به این تغییر دستور رای منفی دادند.