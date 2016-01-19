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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸

در جلسه علنی امروز صورت گرفت؛

تعیین ضوابط دریافت عوارض در بزرگراه های تبدیل شده به آزاد راه

تعیین ضوابط دریافت عوارض در بزرگراه های تبدیل شده به آزاد راه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضوابط دریافت عوارض در بزرگراه های تبدیل شده به آزاد راه تا زمان احداث مسیر جایگزین را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح «الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها» در دستور بررسی نمایندگان قرار گرفت که پس از صحبت های مخالفان و موافقان و با یک اصلاح عبارتی، ماده واحده این طرح به تصویب رسید.

بر این اساس، یک تبصره با عنوان «تبصره ۶» به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴ آبان ۱۳۶۶ به شرح زیر اضافه می شود:

«در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام کند، تا زمان احداث مسیر جایگزین، تنها مجاز به دریافت هزینه های تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزاد راه در قالب عوارض عبوری است».

ماده واحده این طرح با ۱۴۵ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن، به تصویب مجلس رسید.

کد مطلب 3028424

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