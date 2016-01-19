به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد صفی یاری با بیان این مطلب اظهارداشت: موضوع جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری با موتورهای انژکتوری و برقی از سال ۱۳۹۰ در کشور مطرح بوده اما متاسفانه در این سال‌ها بنا به دلایل مختلف اجرای این طرح به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه دولت در گذشته با جدیت خود تولید موتورسیکلت‌های دو زمانه را متوقف و سابقه خوبی در قاطعیت از خود نشان داد، افزود: بی شک با توقف تولید موتورسیکلت کاربراتوری می‌توان خدمت بسیار بزرگی به مردم و سلامت آنها کرد.

صفی یاری اظهارداشت: در راستای سیاست دولت در خصوص کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا کار طراحی و تولید موتورسیکلت انژکتوری و برقی را بطور جدی در دستور کارخود قرار داده و تلاش می کند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تامین نماید.

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در ادامه به همکاری با پژوهشکده شهیدرضایی دانشگاه صنعتی شریف و شرکت دانش بنیان بناشریف اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردها، طراحی و تولید موتورسیکلت برقی شهری، متناسب با نیاز مردم است که اولین موتورسیکلت برقی ساخت داخل بهمن ماه امسال رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: از قابلیت‌های موتورسیکلت‌های انژکتوی می‌توان به آلایندگی بسیار پایین، مصرف کمتر با وجود شتاب بیشتر، سهولت استارت در هوای سرد، عملکرد یکنواخت در سرعت های مختلف، عدم امکان دستکاری، ثبات میزان مصرف در طول عمر موتورسیکلت اشاره کرد.

صفی یاری اعلام کرد: طرح تولید انجین‌های موتورسیکلت انژکتوری فاز نهایی قرارداد را می‌گذراند و انشاءالله از سال ۹۶ تولید انجین انژکتوری موتورسیکلت با تیراژ وسیع و تکنولوژی پیشرفته دنیا و رعایت موازین استاندارد یورو ۴ در ایران آغاز خواهد شد.

به گفته وی، همچنین با ارائه مدل‌های مختلف موتورسیکلت برقی پا در عرصه موتورسیکلت‌های انژکتوری گذاشته و با ارائه بیش از ۱۰ مدل موتورسیکلت انژکتوری قصد داریم که در نمایشگاه RIDEX آنها را پرده برداری کرده و به تولید انبوه برسانیم.

به گفته عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، تولید بیش از ۱۰ مدل موتورسیکلت انژکتوری در رده ۱۲۵ تا ۲۵۰ سی سی را در دستور کار خود قرار داده و به زودی آنها را پیش فروش خواهیم کرد.