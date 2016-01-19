قطع ۱۴ اصله درخت در کاخ سعدآباد تائید شد/ پیگرد قضایی خاطیان

علی محمد مختاری مدیرعامل فضای سبز شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، قطع ۱۴ اصله درخت در کاخ سعد آباد را تائید کرد و گفت: خاطیان تحت پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت همچنین مسئولان کاخ باید ۲ برابر محیطی که درختان در آن قطع شده در همان محل فضای سبز را احیاء کنند.

مختاری درباره قطع درختان کاخ سعدآباد به بهانه ایجاد گالری و رستوران گفت: طبق بازرسی‌های انجام شده از کاخ سعدآباد متوجه شدیم که ۱۴ اصله درخت در این کاخ قطع شده است. فرقی ندارد که این درختان درخت عرعر بوده و یا هر درخت دیگری، این درختان بدون مجوز نباید قطع می‌شدند. به همین دلیل خاطیان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند و ما شکایت خود را در چند روز گذشته نوشته‌ایم.

وی گفت: همچنین به شهرداری منطقه یک نامه نوشتیم ضمن اعمال ماده ۴ اصلاح قانون از طریق مراجع ذیصلاح نیز خاطیان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و فضای سبز آن مکان را احیاء کنند.

مدیرعامل فضای سبز شهرداری تهران افزود: باید دو برابر درختانی که قطع شده در همان محل درخت کاشته و فضای سبز ایجاد شود.

مختاری بیان کرد: اعمال ماده ۴ یک لایحه قانونی است و محتویات پرونده از طریق مراجع قضائی تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: احیای محیط سبز کاخ سعد آباد باید توسط مدیریت این کاخ و یا هر مسئول دیگری که مسبب این اتفاق بوده باید انجام گیرد.