۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

در گفتگو با مهر؛

قطع ۱۴ اصله درخت در کاخ سعدآباد تائید شد/ پیگرد قضایی خاطیان

مدیرعامل فضای سبز شهرداری تهران قطع ۱۴ اصله درخت در کاخ سعدآباد را تائید کرد و گفت: خاطیان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

علی محمد مختاری مدیرعامل فضای سبز شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، قطع ۱۴ اصله درخت در کاخ سعد آباد را تائید کرد و گفت: خاطیان تحت پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت همچنین مسئولان کاخ باید ۲ برابر محیطی که درختان در آن قطع شده در همان محل فضای سبز را احیاء کنند.

مختاری درباره قطع درختان کاخ سعدآباد به بهانه ایجاد گالری و رستوران گفت: طبق بازرسی‌های انجام شده از کاخ سعدآباد متوجه شدیم که ۱۴ اصله درخت در این کاخ قطع شده است. فرقی ندارد که این درختان درخت عرعر بوده و یا هر درخت دیگری، این درختان بدون مجوز نباید قطع می‌شدند. به همین دلیل خاطیان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند و ما شکایت خود را در چند روز گذشته نوشته‌ایم.

وی گفت: همچنین به شهرداری منطقه یک نامه نوشتیم ضمن اعمال ماده ۴ اصلاح قانون از طریق مراجع ذیصلاح نیز خاطیان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و فضای سبز آن مکان را احیاء کنند.

مدیرعامل فضای سبز شهرداری تهران افزود: باید دو برابر درختانی که قطع شده در همان محل درخت کاشته و فضای سبز ایجاد شود.

مختاری بیان کرد: اعمال ماده ۴ یک لایحه قانونی است و محتویات پرونده از طریق مراجع قضائی تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: احیای محیط سبز کاخ سعد آباد باید توسط مدیریت این کاخ و یا هر مسئول دیگری که مسبب این اتفاق بوده باید انجام گیرد.

کد مطلب 3028436

