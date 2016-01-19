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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

حریفان پینگ‌پنگ‎بازان ایران در پروتور جهانی مجارستان معرفی شدند

حریفان پینگ‌پنگ‎بازان ایران در پروتور جهانی مجارستان معرفی شدند

قرعه کشی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی مجارستان برگزار شد و طی آن حریفان نمایندگان ایران در این رقابت‌ها معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی مجارستان با حضور۳۶۸ بازیکن از ۵۶ کشور جهان در پایتخت این کشور برگزار می شود. قرعه کشی این رقابت ها انجام شده و تیم ملی تنیس روی میز ایران که با ترکیب نیما عالمیان، افشین نوروزی و پوریا عمرانی با هدایت جمیل لطف الله نسبی روز چهارشنبه  عازم محل برگزاری این مسابقات خواهد شد، طبق برنامه زیر به مصاف حریفانش خواهد رفت:

(گروه۲)

چهارشنبه ۳۰ دی ماه
* نیما عالمیان (۱۱۶) - کینیل شوچ(۶۶ )از روسیه

پنجشنبه اول بهمن ماه
* نیما عالمیان(۱۱۶) - کارلوس فرانکو(۳۸۱) از اسپانیا ۱۰

(گروه۵)

چهارشنبه ۳۰ دی ماه
* پوریا عمرانی (۴۰۶) - آلکساندرچن ازاتریش (۳۷۱)
* پوریا عمرانی(۴۰۶) - نیاگول اسیانوف از ایتالیا (۱۱۲)

(گروه ۵۰)

چهارشنبه ۳۰ دی ماه
* افشین نوروزی (۲۱۹) - مارتین خاتچنوف از هلند

پنجشنبه اول بهمن ماه
* افشین نوروزی (۲۱۹)  دیاگو چن (۲۳۱) ازپرتغال

گروه ۱۱ رده سنی زیر ۲۱ سال

چهارشنبه ۳۰دی ماه
* پوریا عمرانی (۴۰۶) -  پنگ وان از چین تایپه (۳۳۲)

پنجشنبه اول بهمن ماه
* پوریا عمرانی (۴۰۶) …گابور سی واکس از مجارستان (۷۰۰)

به گزارش مهر، در بخش دونفره مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی مجارستان تیم دوبل افشین نوروزی و پوریا عمرانی در اولین دیدار خود برابر زوج دونفره هلند به میدان خواهند رفت. این دیدار پنجشنبه برگزار می شود.

کد مطلب 3028438
زینب حاجی حسینی

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