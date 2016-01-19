۳۱ ميليارد ریال برای کتابخانه مرکزی ایلام هزینه شده است

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمليات اجرايی پروژه كتابخانه مركزی ايلام با زيربنای پنج هزار و ۷۱۰ متر مربع در سال ۱۳۸۰ آغاز شده كه به دليل كمبود اعتبار تاكنون به بهره برداری نرسيده است، اما هم اكنون با پيگيری اين اداره كل و تخصيص اعتبار مناسب اين پروژه فرهنگی به مرحله بهره برداری نزديك شده است.

وی عنوان کرد: اين پروژه در سه مرحله ساخته شده كه در دو مرحله اول عمليات زيربنايی آن به پايان رسيده و در مرحله نهايی عمليات نما و برقی انجام شده و نصب تاسيسات مكانيكی مستلزم تخصيص اعتبار است.

وی افزود: تا كنون برای احداث اين پروژه ۳۱ ميليارد ریال اعتبار هزينه شده و برای بهره برداری از اين طرح ۱۰ ميليارد ریال اعتبار مورد نياز است كه در صورت تامين اين اعتبار تا پايان سال جاری پروژه مذكور افتتاح می شود.

مير جعفريان، توسعه فضاهای فرهنگی از جمله كتابخانه ها را نياز ضروری نسل جوان استان دانست و اظهار اميدواری كرد كه با بهره برداری از اين پروژه فضای مناسبی برای مطالعه جوانان عزيز ايلامی فراهم شود.