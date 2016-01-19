هوای مشهد دوباره ناسالم شد

مدیر محیط‌زیست شهری و توسعه پایدار شهرداری مشهد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کلی هوای امروز مشهد با عدد شاخص ۱۱۴ اِی. کیو. آی برای گروه های حساس ناسالم اعلام شده است.

محمد پذیرا بیان کرد: صبح امروز ایستگاه های سجاد با عدد شاخص ۱۶۷ اِی. کیو. آی، رسالت و کریمی با عدد شاخص ۱۵۴ اِی. کیو. آی آلوده ترین ایستگاه های سنجش کیفیت هوای مشهد است.

وی افزود: همچنین ایستگاه های مفتح، ساختمان، سرافرازان، نخریسی، حرم مطهر، تقی آباد و خیام جنوبی نیز به ترتیب با اعداد شاخص ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۳۰، ۱۲۳، ۱۱۷، ۱۱۶ و ۱۱۱ اِی. کیو. آی وضعیت را برای گروه های حساس ناسالم نشان دادند.

مدیر محیط‌زیست شهری و توسعه پایدار شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: ایستگاه های دیگر سنجش کیفیت هوای شهرداری مشهد در سطح شهر وضعیت سالمی را نشان می دهند.

وی با اشاره به اینکه شهروندان از ورزش در هوای آلوده خودداری کنند، گفت: شهروندان سالخورده، بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و سالمندان تا حد امکان از منزل خارج نشده و از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.

پذیرا با درخواست از شهروندان برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خودداری از استفاده وسایل نقلیه شخصی اظهار کرد: تردد خودروهای تک سرنشین بیشترین عامل آلودگی هوای کلان شهرها است.

وی با اشاره به فعالیت پنج گشت کنترل آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در سطح این شهر بیان کرد: این گشت ها اغلب در محل هایی که میزان آلایندگی هوا بیشتر باشد مستقر می شوند.

پذیرا تاکید کرد: برخورد با خودروهای دودزا، کارخانجاتی که آلایندگی بیش از حد مجاز ایجاد می کنند و برخورد با افرادی که در اطراف شهر اقدام به زباله سوزی می کنند از جمله وظایف گشت های کنترل آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد است.

وی گفت: شهروندان می توانند برای اطلاع از وضعیت آب و هوایی و میزان آلودگی با نصب نرم افزار رایگان سنجش آلودگی هوا بر روی تلفن های همراه خود اطلاعات هوای شهر مشهد را به صورت لحظه ای و روزانه دریافت كنند.

مدیر محیط زیست شهری و توسعه پایدار شهرداری مشهد خاطرنشان كرد: شهروندان مشهدی می توانند این نرم افزار را از محل مركز پالایش آلاینده های زیست محیطی مشهد دریافت كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عددشاخص کیفیت هوای پاک صفر تا ۵۰ اِی. کیو. آی، هوای سالم ۵۱ تا ۱۰۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای گروه های حساس(هشدار) ۱۰۱ تا ۱۵۰ اِی. کیو. آی، ناسالم برای تمام گروه ها(هشدار) ۱۵۱ تا ۲۰۰ اِی. کیو. آی، بسیار ناسالم (اضطرار) ۲۰۱ تا ۳۰۰ اِی. کیو. آی و خطرناک (بحران) بیشتر از ۳۰۰ اِی. کیو. آی است.