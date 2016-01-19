اعزام ورزشکاران کرمانشاهی به مسابقات دوومیدانی داخل سالن کشور

علیرضا نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور طی روزهای یکم و دوم بهمن ماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود و از استان کرمانشاه دو تیم بانوان و آقایان جهت کسب عناوین ارزشمند به این مسابقات اعزام شدند.

نورمحمدی با اشاره به اهمیت بسیار زیاد این مسابقات گفت: مسابقات دو داخل سالن قهرمانی کشور در حقیقت مقدمه‌ای برای اعزام برترین‌ها به مسابقات آسیایی قطر است که اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.

وی شرکت در این دوره از مسابقات را الزامی دانست و گفت: بر اساس تصمیم فدراسیون عدم حضور در مسابقات دو داخل سالن قهرمانی کشور سبب محرومیت از حضور در لیگ باشگاهی و نیزمسابقات آغاز فصل می‌شود.

نورمحمدی با اشاره به آمادگی بالای کرمانشاه در این رقابت‌ها گفت: از این استان تیم بانوان در قالب سه ورزشکار و یک مربی و تیم آقایان نیز در قالب ۱۰ ورزشکار، یک مربی و یک سرپرست اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بیشترین سهمیه حضور در این رقابت‌ها به استان‌های تهران، کرمانشاه و آذربایجان شرقی تعلق گرفته، گفت: مسابقات دو داخل سالن قهرمانی کشور در رده سنی آزاد برگزار می‌شود و بیشتر ترکیب تیم کرمانشاه را رده سنی بزرگسال تشکیل می‌دهد.

نورمحمدی با بیان اینکه این مسابقات در ۱۲ ماده برگزار می‌شود، افزود: متاسفانه همایون همتی ملی پوش کرمانشاهی ما نتوانست در این مسابقات حاضر شود و امیدواریم نتایج قابل قبولی را به ارمغان آوریم.

این مسئول اعلام نتایج را به صورت انفرادی و تیم عنوان کرد و گفت: برای ماده‌های مختلف رکورد در نظر گرفته شده که اگر ورزشکار به رکورد مورد نظر دست یاید به مسابقات قطر اعزام می‌شود.