به گزارش خبرنگار مهر، رضا آذین صبح سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی نخبگان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار مهمی در حوزه انرژی است که از آن جمله می‌توان به نقش استان در تولید گاز و نفت و همچنین صادرات بخش عمده نفت کشور و همچنین انرژی هسته‌ای اشاره کرد.

وی از صنایع پترشیمی و انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر همچون فناوری دریایی به عنوان دیگر ظرفیت‌های انرژی استان بوشهر نام برد و بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهمی که داریم شناسایی نخبگان استان بوشهر در حوزه انرژی است.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر از شناسایی نخبگان و برنامه ریزی در راستای هدایت، به‌کارگیری و اثرگذاری نخبگان خبر داد و اضافه کرد: تربیت و هدایت نیروی انسانی ممتاز و مستعد در حوزه انرژی به‌صورت جدی در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای شناسایی، ایجاد شبکه و توانمندسازی نخبگان، سرآمدان، ممتازین، فناوران، کارآفرینان و صنعتگران فعال حوزه انرژی استان بوشهر، گردهمایی نخبگان حوزه انرژی استان بوشهر برگزار می‌شود.

آذین از تلاش برای توانمندسازی نخبگان و سرآمدان حوزه انرژی خبر داد و گفت: تشکیل اتاق فکر و گفتگو ویژه نخبگان حوزه انرژی از دیگر برنامه‌ها است و شناخت فرصت‌ها و چالش‌های توسعه بخش انرژی استان به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: گردهمایی نخبگان حوزه انرژی استان بوشهر با همکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و با حضور برجستگان صنعت نفت و گاز، مدیران بنیاد ملی نخبگان و مسئولان استانی و ملی روز هشتم بهمن‌ماه در عسلویه برگزار خواهد شد.