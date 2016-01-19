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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۲

توکلی به مهر خبر داد:

اعلام ظرفیت دومین آزمون استخدامی/ فرصت ثبت نام تمدید نمی شود

اعلام ظرفیت دومین آزمون استخدامی/ فرصت ثبت نام تمدید نمی شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر در دومین آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاه‌های اجرایی کشور ثبت نام کرده اند و این فرصت دیگر تمدید نمی شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت ۱۰ صبح امروز تعداد ۷۰ هزار و ۵۷۵ داوطلب برای شرکت دومین آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاه‌های اجرایی کشور ثبت نام کردند.

وی افزود: فرصت ثبت نام برای شرکت در دومین آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاه‌های اجرایی کشور(شامل ۱۸ دستگاه اجرایی) ساعت ۲۴ فردا ۳۰ دیماه به پایان می رسد.

توکلی یادآور شد: ظرفیت پذیرش در این دوره آزمون استخدامی حدود ۲ هزار نفر است.

وی ادامه داد: کلیه داوطلبانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دفترچه راهنما در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: افرادی که قبلا ثبت نام کرده‌اند می توانند با توجه به اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنما، در صورت علاقمندی با مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات ثبت نامی نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نام خود اقدام کنند.

کد مطلب 3028458
زهره بال

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