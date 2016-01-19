بردیا کیارس که رهبری ارکستر سمفونیک تهران را در اجرای قطعه جهان پهلوان تختی را در مراسم اختتامیه جام تختی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برعهده داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور در این سالن و اجرای قطعه جهان پهلوان تختی برای من یک سورپرایز بود. حضور در چنین فضاهایی باعث گره خوردن فرهنگ و هنر با ورزش می‌شود و مردم علاقمند که شاید از نزدیک شاهد اجرای ارکستر سمفونیک نبوده‌اند می توانند شاهد اجراهایی از این دست باشند.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران تصریح کرد: از اینکه در چنین فضاهایی حضور داشته باشیم استقبال می کنم و اعتقاد دارم با توجه به محدودیت های موجود در رسانه ملی، حضور بیشتر ما در بین مردم باعث شکوفایی و بسط این هنر می شود.

وی در مورد عدم حضور استاد علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران اظهار داشت: وی در یک سفر کاری در خارج از کشور حضور داشتند و من بعنوان دستیار ایشان رهبری ارکستر را بر عهده داشتم.

کیارس در مورد شرایط اجرای قطعه جهان پهلوان تختی افزود: حدود دو هفته قبل از اجرا، پوریا خادم آهنگ ساز قطعه موضوع را با ما درمیان گذاشت و ما نیز تمام سعی خود را کردیم که بتوانیم اجرای قابل قبولی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: شب قبل از اجراء با گروه تمرین کردیم و عصر روز جمعه نیز به روی صحنه رفتیم. اما با توجه به اینکه سالن ۱۲ هزار نفری شرایط محلی همچون سالن ارکستر را ندارد، به نظرم کار خوبی ارائه شد.

کیارس در مورد اجرای قطعه برای جهان پهلوان تختی گفت: جهان پهلوان تختی شخصی بزرگ با منش های انسانی و پهلوانی بود و متعلق به یک قشر خاص جامعه نبود. به نظر من باید این منش و انسانیت در تمام جامعه حکم فرما باشد تا جامعه ای پویا و توانمند داشته باشیم.

وی در مورد قطعه جهان پهلوان تختی تصریح کرد: شعر زیبایی برای کار سروده شده بود و تأثیرگذاری خود را داشت. آهنگسازی قطعه هم به نظر من حال و هوای کار را به خوبی نشان داد و شعر با موسیقی همراه شد. جا دارد به پوریا خادم که تنها ۱۷ سال سن دارد تبریک بگویم وی بسیار با استعداد است و من آینده ای بسیار روشن را برای او آرزو می کنم.

کیارس تصریح کرد: سالار عقیلی هم یکی از بهترین خواننده های کشور ماست که بسیار خوب این قطعه را اجرا کرد و بر زیبا شدن کار افزود.

وی در پایان در مورد حضور خود در جمع جامعه کشتی خاطرنشان کرد: بسیار خوشحالم که در جمع ورزشکاران حضور داشتم، وقتی به روی سن آمدم تماشاگران مرا با اسم تشویق کردند و فکر کردم که باید الان در وزن ۸۰ کیلوگرم به روی تشک بروم!