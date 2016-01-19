سهم ایران از بازار جهانی فناوری اطلاعات ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری صبح سه‌شنبه در جمع مسئولان مازندران در استانداری افزود: این در حالی است که حجم بازار جهانی فناوری اطلاعات در سال ۲۰۲۰ به پنج هزار میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

وی بابیان اینکه شبکه‌های مجازی ازجمله تلگرام با ورود به ایران رشد یافته‌اند افزود: سهم حداقلی کشور را در بازار جهانی فناوری اطلاعات ۳۵ میلیارد یورو معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی سهم استان مازندران از این بازار را در حال حاضر کمتر از پنج درصد از تولید خدمت بیان کرد و گفت: سهم استان باید به پنج هزار میلیارد تومان برسد و استان مازندران در مصرف خدمت فناوری اطلاعات هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌پردازد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های استان مازندران ادامه داد: باید سهم استان را در بازار جهانی فناوری اطلاعات افزایش دهیم و این امر به افزایش بهره‌وری، رونق اقتصادی و کسب‌وکار کمک می‌کند.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم محصولاتی تولید کنیم که به توسعه کار کمک کند، ازاین‌رو توسعه گردشگری یکی از اولویت‌های استان مازندران است زیرا حجم زیادی گردشگر به استان مازندران وارد می‌شود و باید تلاش کنیم تا مازندران به استان مقصد گردشگری تبدیل شود.

معاون وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: آی تی می‌تواند سهم ما را از گردشگری بیشتر کند و باید رد این حوزه برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گیرد.

معاون حقوقی امور دولت و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعا بیان داشت: رشد ارزش برند ۱۰ شرکت دنیا نشان می‌دهند که وضعیت به سمت فناوری ارتباطات در پیش است و ۲۰ برند برتر دنیا در حوزه فنّاوری نشان می‌دهد که بیشترین شمار دانشجویان کشور و استان راداریم.

براری به فعالیت‌های اقتصادی ایرانی اشاره و اضافه کرد: بخش خدمات ۵۰ درصد اشتغال، بخش کشاورزی ۱۰ درصد و بخش صنعت ۳۹ درصد تشکیل می‌دهد و باید تلاش کنیم تا سهم را در حوزه اشتغال خدمات افزایش دهیم.

وی تولید سرویس و تولید محتوا را از نیازمندیهای بازار فناوری اطلاعات بیان کرد و گفت: توسعه مرکز شتاب دهی فناوری در استان در راستای توسعه کسب و کارهای نوین و توسعه اشتغال باید در دستور کار مازندران قرار گیرد و پردیس تولید محور را افزایش دهیم.