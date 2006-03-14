طراحي پژوهش هاي اجتماعي

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : پژوهش اجتماعي سه مرحله اصلي دارد : برنامه ريزي، اجرا و گزارش. در برخي از انواع پژوهش، اين سه مرحله از هم جدا هستند و از همين ترتيب پيروي مي كنند. در ساير انواع پژوهش، ممكن است اين سه مرحله در هم بياميزند. اين كتاب درباره مرحله اول، يعني درباره طراحي پژوه اجتماعي است و نه درباره جزئيات اجراي آن. مسلماً در برنامه ريزي بايد پيش بيني شود كه پژوهش چگونه انجام خواهد گرفت و شناختن زير و بم هاي روش هاي تحقيق در مرحله برنامه ريزي ضروري است تا بتوان تصميم هاي خوبي اتخاذ كرد.

اين كتاب مروري است بر عناصر عمده يك طرح پژوهش و درباره گزينش هايي بحث مي كند كه بايد در مورد هر يك از اين عناصر به عمل آورد. با اينكه همه يا برخي از اين عناصر را شايد بتوان در كتابهاي عمومي روشهاي تحقيق اجتماعي يافت، اما معمولا بحث درباره آنها بسيار مختصر و سطحي است.

دلمشغولي اصلي اين كتاب ها معرفي فنون جمع آوري و تحليل داده ها به دانشجويان دوره هاي كارشناسي است. با اينكه آشنايي با اين فنون الزامي است اما انتخاب از ميان آنها به جنبه هاي بنيادي تري از پژوهش مربوط مي شود يعني به پرسش هايي كه پژوهش بايد به آنها پاسخ دهد و استراتژي هايي كه براي يافتن اين پاسخ ها بايد در پيش گرفت.

كتاب از هشت بخش تشكيل شده كه عبارتند از: تدوين پيشنهاد پژوهش و طرح پژوهش، طراحي پژوهش اجتماعي، پرسشها و اهداف پژوهش، استراتژي هاي پاسخگويي به پرسش هاي پژوهش، مفاهيم نظريه هاي و مدلها، منابع داده ها و انتخاب داده ها، روش هاي پاسخگويي به پرسش هاي پژوهش، نمونه هايي از طرح هاي پژوهشي.

در اين كتاب نيز مولف اقدام به تاليف بيانيه اي براي پژوهش اجتماعي كرده و مي نويسد : رهيافتي كه در اين كتاب به پژوهش اجتماعي اتخاذ شده است از چند جهت با تفكر مرسوم و ديدگاه هايي كه در بسياري از كتابهاي معمول درباره روش تحقيق تشريح مي شود تفاوت دارد. به جاي آنكه كشف اين تفاوتها را بر عهده خواننده بگذارم آنها را به صورت بيانيه مطرح مي كنم.

برخي از موارد بيست گانه بيانيه مولف عبارتند از: پژوهش اجتماعي در پي پاسخگويي به پرسش هاي پژوهش است. سه نوع پرسش پژوهشي مي توان مطرح ساخت: چيست، چرا و چگونه. همه پرسشهاي پژوهشي را مي توان به اين سه نوع فروكاست.