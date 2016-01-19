افزایش ۱۳ درصدی کشفیات قاچاق کالا و ارز/ پلمپ صرافی های غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح امروز در حاشیه همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جمع خبرنگاران گفت: در مبادی ورودی اقدامات اولیه صورت گرفته و با همکاری چند دستگاه ذیربط، موفق شده ایم فعالیت های مناسبی در زمینه برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز انجام دهیم.

وی با اعلام اینکه سهم نیروی انتظامی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز چقدر است؟ گفت: مامورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عزم و اراده و قاطعیت انجام می شود و به سراسر کشور نیز ابلاغ شده است تا با برنامه ریزی منظم و هماهنگ در این زمینه گام بردارند.

اشتری افزود: هدف اولیه، مبارزه با شبکه ها و باندهای وارد کننده است که در این زمینه هماهنگی های لازم با پلیس دریابانی و مرزبانی انجام شده تا دستگاه های دیگر نیز همکاری های لازم را با ناجا داشته باشند و امیدواریم تا پایان سال شاهد وقوع اقدامات خوبی در این زمینه ها باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به اینکه قاچاق از نظر اقتصادی به کشور زیان وارد می کند، افزود: علاوه بر زیان اقتصادی، زیان امنیتی و سلامت نیز افراد جامعه را تهدید می کند. زیرا آنطور که شواهد امر نشان می دهد، بسیاری از کالاهای قاچاق، خارج از استانداردهای لازم و بعضاً فاسد هستند.

اشتری درباره قاچاق سوخت نیز گفت: در مورد برخورد و شناسایی قاچاقچیانی که در زمینه قاچاق سوخت فعالیت می کنند، خوشبختانه ناجا اقدامات خوبی انجام داده است. در این زمینه به ویژه در شهرهای جنوبی و غربی، شناسایی باندها و شبکه های ترانزیت سوخت شناسایی شده اند و با همکاری مراجع قضائی شناسایی و دستگیری سرشبکه ها در دستور کار قرار گرفته است.

اشتری با اشاره به اینکه کلیه فعالیت های انجام شده در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت و قاچاق کالا و ارز لازم است اما کافی نیست، افزود: قطعا باید در این زمینه کارهای بیشتری انجام شود. با درخواست بانک مرکزی و ضمن هماهنگی با تعزیرات حکومتی، محل های غیر مجازی که مبادرت به خرید و فروش سکه و ارز می کنند، شناسایی شدند و از دیروز برخورد با این مراکز در دستور کار قرار گرفته است و بسیاری از مراکز غیر مجاز شناسایی و پلمپ شده اند.

اشتری گفت: مردم نیز باید در زمینه معرفی قاچاقچیان با پلیس همکاری های لازم را داشته باشند و به اخطاریه هایی که از سوی اصناف از قبل اعلام می شود، توجه کنند.

وی برخورد با باندها و شبکه ها و همچنین دانه درشتها در زمینه قاچاق کالا را از جمله بزرگترین اهداف و برنامه های ناجا برشمرد و گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس، تعدادی از این باندها شناسایی شده اند و چنانچه دستگاه های دیگر در زمینه فعالیت این باندها اطلاعاتی دارند، به جاست اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضائی و پلیس قرار دهند تا هر چه زودتر نسبت به دستگیری این افراد اقدام شود.