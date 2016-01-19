نسل جوان نیازمند الگویی مانند امام حسن عسکری (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان صبح سه‌شنبه در جشن ولادت امام حسن عسکری (ع) ضمن عرض تبریک این ایام اظهار داشت: ولایت‌فقیه رکن رکین و سرمایه عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه به نقش و اهمیت دوره امام حسن عسکری در آن زمان اشاره کرد و افزود: ازجمله اقدامات مهم امام حسن عسکری (ع)، درزمینهٔ سازی غیبت امام زمان (ع)، طرح پیشاپیش مسئله غیبت بود در موارد متعددی، غیبت فرزندشان را که جانشین پس از خودشان محسوب می‌شد خبر دادند و این‌گونه مردم و جامعه را برای پذیرش غیبت آماده کردند.

شکریان به اهم فعالیت‌های مهم فرهنگی ایشان در آن زمان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: امام حسن عسگری (ع) با توجه به خفقان جامعه و ظلم حاکمان زمانه‌شان بیشتر عمر شریف خود را در زندان بسر بردند اما این امر موجب نشد که از کوشش‌هایی علمی و انقلابی فرهنگی مانند تشکیل حوزه علمیه، انجام تألیفات، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان توسط پیک‌ها و نامه‌ها و تعیین نمایندگان و تلاش‌های آن‌ها و ارتباط با آن‌ها دست‌بردارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران به امامت ایشان در دوران جوانی اشاره کرد و تصریح کرد: نسل جوان امروز ما نیازمند الگویی چون امام حسن عسکری (ع) است که فقط بامطالعه و شناخت عمیق در سبک زندگی این بزرگوار این امکان دست‌یافتنی خواهد شد.

این استاد برجسته حوزه و دانشگاه در ادامه به سابقه مبارزاتی ایشان به جریان‌ها و فرقه‌های انحرافی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در دوران این امام بزرگوار فرقه‌ها و مذاهب مختلفی در درون جامعه اسلامی شکل‌گرفته بود و عالمان این مذاهب درصدد گسترش عقاید باطل و انحرافی خویش بودند که امام حسن عسکری (ع) با این جریان‌ها و فرقه‌های انحرافی با شیوه‌های مختلف مبارزه کردند.

حجت‌الاسلام شکریان مهم‌ترین رسالت امام حسن عسکری (ع) را نهادینه کردن اصل امامت دانست و تأکید کرد: امروز به برکت امام راحل و خون شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی عظیم‌ترین سرمایه این نظام مقدس نعمت ولی‌فقیه است که باید با همه توان از این میراث ارزشمند و یادگار امام خمینی (ره) حفظ و حراست کنیم.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در پایان با اشاره به اهمیت انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری خاطرنشان کرد: حضور حداکثری و با بصیرت مردم بصیر ایران اسلامی در انتخابات پیش رو جلوه دیگری از حماسه سیاسی این ملت را به رخ جهانیان خواهد کشاند و مستکبران عالم تودهنی محکمی از این مردم ولایتمدار خواهند خورد.