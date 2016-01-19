ادعای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری را قبول نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در صحن علنی شورا گفت: آمار ارائه شده توسط شهرداری و ادعای افزایش درآمدهای پایدار را قبول نداریم. بر اساس برنامه ۵ ساله باید بیش از ۳۰ درصد بودجه از طریق درآمدهای پایدار تامین شود در حالی که طبق گفته شهرداری تنها حدود ۲۰ درصد از درآمدهای شهرداری تهران پایدار است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و بیست و هشتمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران درباره استادیوم هایی که در اختیار باشگاه های استقلال و پرسپولیس قرار گرفته توضیح داد: من از همکارانم در شورای سوم و چهارم تشکر می کنم که موضوع شروع شده از سال ۸۷ را به سرانجام رساندند. از شهرداری تهران هم ممنون هستم که بهره برداری استادیوم ها را در اختیار دو باشگاه محبوب تهرانی قرار داد.

علیرضا دبیر تاکید کرد: متاسفانه تیم غیرحرفه ای اطلاع رسانی شهرداری تهران عملکرد بد و ضعیفی داشت و باعث شد شورای شهر تهران در مقابل شهرداری قرار بگیرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهردار قدرتش را از شورا و با حمایت شورا می گیرد؛ اظهار داشت: شهرداری که در اجرا حمایت شورای شهر و نمایندگان مردم را داشته باشد قوی تر می تواند کار کند.

دبیر در ادامه از شهرداری تهران به دلیل تحویل به موقع لایحه بودجه به شورا تشکر کرد و گفت: بودجه سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ و بودجه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تغییرات بسیار مثبتی داشت. بودجه سال ۹۵ نیز از نظر شکلی به نظر می رسد از انسجام کافی برخوردار است و امیدواریم این انسجام را بعد از بررسی لایحه در محتوا نیز ببینیم.

وی افزود: بودجه سال ۹۳ شهرداری حدود ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان بوده است. آن زمان دوستان می گفتند در تبصره های بودجه دست شهرداری را بیش از اندازه باز گذاشتید و ممکن است بودجه شهرداری تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بالا رود. در تفریغ بودجه سال ۹۳ شاهد عملکرد ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری و افزایش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی بودجه در تبصره ها بودیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: لایحه بودجه ای که شهرداری تهران در سال ۹۴ به شورا ارائه داد معادل ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود ولی بعد از بررسی های انجام شده در کمیسیون های تخصصی شورا این رقم را با ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش به ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رساندیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز تفریغ بودجه سال ۹۴ ارائه نشده در خصوص بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران بیان داشت: بر اساس برش برنامه سوم لایحه بودجه سال ۹۵ با رقمی حدود ۲۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان باید ارائه می شد. در حالی که شهرداری حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمتر از بودجه واقعی را پیش بینی کرده و بودجه انقباضی را لحاظ کرده است.

وی تصریح کرد:‌ از ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که دوستان در درآمدهای پایدار دیده اند درآمدی در حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را از بخش ارزش افزوده پیش بینی کرده اند. در حالی که لایحه بودجه دولت تغییراتی داشته و لازم است شورای عالی استانها به این موضوع ورود کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: بودجه ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی ارائه شده منهای بودجه سازمان ها و شرکت ها است. بررسی های کوتاه لایحه بودجه نشان می دهد شهرداری میزان درآمدش از راه تغییر کاربری را رشد داده است. البته عدد K در سال گذشته افزایش داشت ولی باید دقت کنیم این رشد درآمد از راه فروش مساحت بیشتر نباشد.

دبیر با اشاره به احتمال کاهش بودجه پیشنهادی شهرداری عنوان کرد: من از دوستان و همکارانم در شورای شهر خواستارم در جلساتی که با سازمان ها و شرکت ها برگزار می کنند به مدیران شهری قولی ندهند. چرا که علاوه بر احتمال کاهش سقف بودجه؛ در سیاست های بودجه هم بر عدم شروع پروژه های جدید تاکید شده و اولویت با اتمام پروژه های نیمه تمام است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان با اشاره به حدود هشت هزار کارمندی که در شهرداری تهران با قراردادهای متفاوت و از طریق ردیف های متفرقه امرار معاش می کنند؛ یادآور شد: همانطور که در سیاست های بودجه تاکید کردیم این نیروها باید حمایت شده و تعیین تکلیف شوند و برای پرداخت حقوق آنها ردیف بودجه مشخصی پیش بینی شود.

وی همچنین ارائه همزمان بودجه شرکت ها و سازمان ها با بودجه شهرداری را اقدامی بی سابقه دانست و گفت: سال گذشته به فاصله یک هفته قبل از سال بودجه سازمان ها و شرکت ها به شورا ارائه شد. در سال جاری ان شاالله روز ۲۷ بهمن ماه در جلسه علنی شورا در روز سه شنبه بودجه به تصویب برسد تا در فرمانداری مشکل پیدا نکنیم.

دبیر از روسای کمیسیون ها خواست به طور همزمان با بررسی بودجه معاونت ها؛ بودجه شرکت های و سازمان های مربوطه را نیز بررسی کنند تا بودجه سال ۹۵ شهرداری در اسفندماه ابلاغ شده و موافقت نامه ها هر چه زودتر آماده شوند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پایان گفت: باید انصاف را باید رعایت کنیم و بگوییم همانطور که بودجه ۹۴ با بودجه سالهای قبل قابل قیاس نیست؛ امیدواریم بودجه سال ۹۵ هم گام بزرگی رو به جلو باشد.