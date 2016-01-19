برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برای صنعتگران لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برای صنعتگران لرستان اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقای سطح دانش، چگونگی تدوین چشم انداز با توجه به پتانسیل های موجود در شهرکهای صنعتی استان و رویکردهای منظم برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی استراتژی در مدیریت بوده است.

وی تصریح کرد: در راستای ارتقاء توان علمی صنعتگران و استفاده بهینه از توانمندیهای مدیریت در این دوره فعالیت‌های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها و اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای استراتژی‌ها آموزش داده شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: این دوره آموزشی به مدت هشت ساعت در شرکت و با استقبال صنعتگران و حضور کارشناسان و مدیران شرکت برگزار شد که در پایان برای شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه صادر می شود .

محمدی خاطرنشان کرد: علاوه بر برگزاری این دوره آموزشی در سال جاری دوره های دیگری نیز بر اساس نیاز واحدهای صنعتی برگزار شده که با برنامه ریزی و زمانبندی تعیین شده دوره های دیگری نیز تا پایان سال برگزار خواهند شد.