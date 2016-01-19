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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برای صنعتگران لرستانی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برای صنعتگران لرستانی

خرم آباد - مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برای جمعی از صنعتگران، مدیران و کارشناسان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برای صنعتگران لرستان اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقای سطح دانش، چگونگی تدوین چشم انداز با توجه به پتانسیل های موجود در شهرکهای صنعتی استان و رویکردهای منظم برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی استراتژی در مدیریت بوده است.

وی تصریح کرد: در راستای ارتقاء توان علمی صنعتگران و استفاده بهینه از توانمندیهای مدیریت در این دوره فعالیت‌های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها و اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای استراتژی‌ها آموزش داده شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: این دوره آموزشی به مدت هشت ساعت در شرکت و با استقبال صنعتگران و حضور کارشناسان و مدیران شرکت برگزار شد که در پایان برای شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه صادر می شود .

 محمدی خاطرنشان کرد: علاوه بر برگزاری این دوره آموزشی در سال جاری دوره های دیگری نیز بر اساس نیاز واحدهای صنعتی برگزار شده که با برنامه ریزی و زمانبندی تعیین شده دوره های دیگری نیز تا پایان سال برگزار خواهند شد.

کد مطلب 3028490

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