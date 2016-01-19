به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک روز پس از اعلام اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به تهران سفر و در جریان این سفر از خزانه جواهرات ملی بازدید کرد.

در این بازدید که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور، «یوکیا آمانو» را همراهی می‌کردند، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خزانه جواهرات ایران را نشان ذوق، هنر و تاریخ ایران دانست.

وی، اشیای موجود در خزانه را زیبا، بی نظیر و فراتر از تصور عنوان کرد و گفت: خزانه جواهرات ملی ایران در مقایسه با موزه های کشورهای دیگر بي نظير و منحصر به فرد است.

آمانو، ایران و ژاپن را مهد فرهنگ، صنعت و تمدن دانست و تاکید کرد: این دو کشور از لحاظ فرهنگی بسیار به هم نزدیک هستند.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خزانه‌ جواهرات ملی را فراتر از یک موزه دانست و تصریح کرد: این مجموعه هنری، تاريخی در جهان منحصر به فرد بوده و جواهرات موجود، گنجینه‌ای‌ گرانبها از ثروت ملی کشور ایران است.

يوكيا آمانو با هدف تقویت و توسعه روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرد.

وجود این خزانه و موزهای موجود در کشور، نمایانگر تمدن، تاریخ و فرهنگ غنی این مرز و بوم است و زمانی ارزش واقعی این گنجینه ها و موزه ها مشخص خواهد شد که در معرض دید همگان قرار گیرد.