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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷

نماینده شاهین شهر در صحن علنی مجلس:

انتقاد از نامه لاریجانی برای جلالی/نازکشیدن نمایندگان قانونی نیست

انتقاد از نامه لاریجانی برای جلالی/نازکشیدن نمایندگان قانونی نیست

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از اقدام رئیس مجلس در دعوت از جلالی برای حضور در انتخابات انتقاد کرده و این کار را نوعی نازکردن و نازکشیدن خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: خانه ملت ۴ دی ماه متنی را از سوی آقای رئیس مجلس منتشر کرد که آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس به یکی از همکاران توصیه کرده است که در انتخابات مجلس ثبت نام کند.

وی تصریح کرد: آیا استفاده از عنوان رئیس مجلس برای درخواست از یک نماینده جهت نامزد شدن غیر قانونی نیست؟ اگر سایر روسای قوا چنین اقدامی را انجام دهند، درست است؟

حاجی دلیگانی تصریح کرد: این جور ناز کردن و ناز کشیدن در شان مسئولان نظام نیست.

وی ادامه داد: آیا این کار، نوعی سوء استفاده و تبلیغات انتخاباتی محسوب نمی شود؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: هفته گذشته نیز علی رغم اینکه تعدادی زیادی از طرح ها و لوایح دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار دارد، طرحی که منتسب به این فرد است، در دستور کار مجلس قرار گرفت. این کار نوعی ظلم است.

در ادامه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، این تذکر را وارد ندانست و گفت: مسئولان کشور می توانند به افراد توصیه کنند که در انتخابات شرکت کرده و یا شرکت نکنند.

کد مطلب 3028502

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