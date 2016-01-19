سود بانکی تولید کاهش یابد

نصرالله صدر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه نرخ تورم کاهش قابل‌توجهی داشت و به حدود ۱۰ درصد رسیده است اما سؤال اینجاست که چرا بانک‌های کشور نرخ سود خود را کاهش نمی‌دهند.

صدر زاده افزود؛ در همه جای دنیا با کاهش تورم، سود بانکی کاهش می‌یابد و به دنبال آن حتی سایر قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. اما در کشور ما گویا سیستم بانکی، تافته جدا بافته است.

وی خاطرنشان کرد؛ تا دیروز هر چه فریاد زدیم که تولید، گرفتار شرایط ناپایدار و ناسالم اقتصادی شده و وضعیت مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی طاقت‌فرسا شده است و از بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی درخواست کاهش نرخ سود را داشتیم، سیستم بانکی اعلام می‌کردند که بایستی نرخ سود با نرخ تورم بایستی تناسب و همخوانی داشته باشد و چون نرخ تورم روند افزایش دارد امکان کم کردن سود بانکی نیست.

وی افزود: حالا که نرخ تورم کاهش آن‌چنانی دارد چرا باید نرخ سود بانکی، حدود ۱۰ درصد با نرخ تورم فاصله داشته باشد، کجای دنیا نرخ سود تولید بالای ۱۰ درصد است و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ما با کدام علم اقتصاد کار می‌کنند که عاقبت همیشه به سود آن‌ها تمام می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با این پرسش کرد که مگر دانش اقتصاد بادانش اقتصادی سایر نقاط جهان متفاوت و متمایز است که فرمول های خاصی ارائه می‌شود و چرا منافع تولیدکنندگان که منافع ملی محسوب می‌شود را نادیده می‌گیرند افزود: مگر سیستم بانکداری ما با سیستم بانکداری دنیا چقدر تفاوت دارد که چنین عمل می‌کنند.

صدر زاده تصریح کرد: راهی که بانک‌های داخلی طی می‌کنند ناکجاآباد است و موجب نابودی تولید می‌شود و هم‌اکنون نیز عمده تولیدکنندگان را گرفتار خودکرده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود و سیستم فعلی نظام بانکی طبق نظر مراجع ربا به‌حساب می‌آید با این اوصاف دلیل عدم تمکین مؤسسات مالی جای تأمل دارد، خواستار تعیین تکلیف این موضوع توسط مراجع ذیصلاح به‌ویژه شورای پول و اعتبار شد چراکه دیگر تاب و تحمل برای صنعتگران و معدن کاران بااین‌همه فشار بانکی باقی نمانده است.