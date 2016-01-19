توسعه سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات با اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد، اجرای برجام را فرصت مناسبی عنوان کرد تا با مدیریت و برنامه ریزی هوشمندانه، علاوه بر جذب سرمایه گذاری های خارجی، زمینه رشد بخش خصوصی داخلی نیز فراهم شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد ایران پوشش می دهد که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و با توجه به ظرفیت های موجود در این حوزه، حجم بازار در چند سال آینده، به قیمت جاری، رشدی حدود ۴ برابر را تجربه خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات نقش هدایت کننده بازار فاوا را بر عهده دارد و با توجه به پیش بینی افزایش سهم ICT در تولید ناخالص داخلی، نقش این وزارتخانه در این حوزه بسیار پررنگ تر خواهد بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بیشترین تجلی رشد در حوزه سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود تصریح کرد: باید برنامه ریزی لازم برای ورود به حوزه هایی نظیر داده های عظیم (بیگ دیتا)، اینترنت اشیاء و غیره از سوی بخش خصوصی صورت گیرد.