گرد و غبار در جنوب/ غرب کشور بارانی می شود

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی، سامانه بارشی که از شب گذشته وارد کشور شده امروز سهشنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب و دامنههای زاگرس مرکزی سبب باراش باران، وزش باد و در مناطق کوهستانی بارش برف میشود.
احد وظیفه افزود: امروز وزش باد شدید در استانهای گیلان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه ایلام و بعد از ظهر در خراسان رضوی پیشبینی میشود. همچنین به سبب وزش باد شدید روی کشور عراق، پدیده گرد و خاک در جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست.
به گفته وی فردا چهارشنبه با نفوذ زبانههای پرفشار کاهش دما در سواحل شمالی و بارش باران در استانهای ساحلی خزر پیشبینی میشود و دریای خزر نیز فردا مواج است.
وظیفه با بیان این که روز پنجشنبه بارش پراکنده در سواحل شمالی تداوم دارد، افزود: امروز سهشنبه همچنان در شهرهای تهران، کرج، قم، اراک و اصفهان افزایش آلایندههای جوی را خواهیم داشت.
هوای تهران امروز کمی ابری، در پارهای نقاط غبارآلود، در ساعات اولیه امشب افزایش ابر و در ارتفاعات بارش پراکنده پیشبینی میشود. بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۱۴ و ۴ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
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