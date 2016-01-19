به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه همایش قرارگاه مرکزی تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت یکساله قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این مدت در خصوص مبارزه با قاچاق کالا برنامهریزیهای لازم صورت گرفته و برخوردها تشدید شده است.
وی با برشمردن اینکه اولویت این قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت تعریف شده است، افزود: مقدار زیادی از سوخت به طور مشخص از استانهای جنوبی خارج میشد و با توجه به اینکه ناجا به دنبال مقابله و مبارزه با خروج سوخت بود، قاعدتا در این یک سال افزایش کشفیات نداشتیم، اما باندهای ترانزیتکننده سوخت، شبکههای زیرزمینی لولهکشی سوخت، شرکتهای حمل و نقل که مبادرت به وصل باک اضافه در خودروها میکردند، شناسایی و برخورد با آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا افرادی که سهمیه اضافی سوخت میگرفتند و خودروهایی که باکهای اضافی سوخت داشتند، تحت نظر قرار گرفته، به طوری که در ۱۰ مرحله طرح عملیاتی مبارزه با خودروهایی که باک اضافه داشتند و قصد خروج از کشور داشتند، شناسایی و منهدم شدند.
سردار مقیمی افزود: در سواحل جنوبی، باندهایی که مبادرت به لولهگذاری در مسیر دریا میکردند نیز شناسایی شدند و در این زمینه پلیس توفیقات خوبی داشته است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در ادامه با بیان اینکه پلیس در منابع ملی مهمترین مسئلهای که پیش رو دارد جلوگیری از خروج کالاست، افزود: با برنامهریزی مناسب جلوی خروج کالا را گرفته، اما در این زمینه تاکنون کشفیات نداشتهایم.
وی با اشاره به دستاوردهای قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: بعد از اتمام فعالیت یکساله این قرارگاه بار دیگر با دستور فرمانده ناجا این قرارگاه تجدید شد و دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت کلی و برای همه کالاها ابلاغ شده است.
برخورد با ارزفروشان خیابانی
وی در ادامه با اشاره به فعالیت دیروز پلیس در برخورد با دستفروشان ارز و صرافیهای غیرمجاز نیز تصریح کرد: با هماهنگی بانک مرکزی و تعزیرات حکومتی اقدامات مناسبی در جهت برخورد با ارزفروشان و صرافیهای غیرمجاز صورت گرفته است تا جایی که از دیروز با ارزفروشان خیابانی که به منزله جرم مشهود برای پلیس قابل شناسایی هستند برخورد شده و تا بعدازظهر نیز تعدادی صرافی غیرمجاز با دستور قضایی پلمپ شدند.
مقیمی افزود: شناسایی صرافیها و مجاز و غیرمجاز بودن آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و بانک مرکزی در این زمینه تعیین تکلیف میکند. با لیستی که بانک مرکزی ارائه میکند، پلیس وارد عمل شده که این هماهنگیها و برنامهریزیها از ماههای گذشته آغاز شده و طرح عملیاتی آن طی این ۳-۲ روز انجام میشود.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه طبق آمار ۳ واحد صنفی غیرمجاز و صرافی از سوی پلیس پلمپ شدهاند، تصریح کرد: رویکرد مبارزه با قاچاق کالا در حوزه باندهای بزرگ و اصلی و از مبادی ورودی تا داخل کشور ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با ارائه آماری درباره فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در ۹ ماهه امسال ۲۶ درصد افزایش کشفیات در خصوص قاچاق کالا داشتهایم که رقم آن بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد میشود. ۲۹ نیز در زمینه افزایش کشفیات لوازم منزل و صوتی و تصویری ثبت شده و ۵۸ درصد کشفیات در زمینه قاچاق پارچه به ثبت رسیده است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا افزود: پروندههای ما در طول ۹ ماه از نظر عددی اتفاق خاصی نداشتهاند، اما از نظر کیفی پروندهها کلانتر شده و پروندههایی با ارزش یک تا ۵ میلیارد ریال نیز داشتهایم.
وی همچنین درباره فعالیت قرارگاه از آبانماه ۹۳ تا پایان آبانماه ۹۴ نیز گفت: اگر چه در قاچاق سوخت و لوازم آرایشی از نظر عدد کاهش کشفیات داشتیم، این امر نشاندهنده آن است که جلوی ورود کالاهای قاچاق گرفته شده و در مرزها و مبادی ورودی با اشراف و رصد اطلاعاتی، اقدامات خوبی در جهت جلوگیری از ورود کالاها صورت میگیرد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا همچنین به تشکیل سه کارگروه در زمینه مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: از نظر عددی کشف باندهای بزرگ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. چند طرح عملیاتی بزرگ مدنظر بود که از ابتدای بهمن این طرحها اجرایی میشود. اعلام میکنم که نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ورود کالاهای قاچاق بودهایم، زیرا گروهها و مجرمان سابقهداری که در زمینه قاچاق فعالیت میکنند، شناسایی شده و کوچکترین تحرک آنها زیر نظر است.
مقیمی با اعلام اینکه اولویت پلیس، آگاهی برای مقابله با قاچاق کالا، عدم ورود کالا به کشور است نه کشف آن، افزود: امیدواریم با فعالیتهایی که انجام دادهایم امسال شاهد کاهش ورود مواد محترقه به ویژه در روزهای پایانی سال به کشور باشیم.
وی درباره قاچاق سلاح نیز گفت: عمده سلاح قاچاقی که در کشور وجود دارد از مرزهای غربی وارد میشود. اقدامات مقابلهای مناسب برای برخورد با ورود اسلحه قاچاق به کشور صورت گرفته، از طرفی به جهت اتفاقاتی که در کشورهای همسایه رخ میدهد و با توجه به مقرون به صرفه نبودن اختلاف ارز، قاچاق سلاح بسیار کم انجام میشود، اما اگر هم انجام شود، دغدغه ما سلاح قاچاق نیست. اگر چه که ورود سلاح نیز جزو اقلام ممنوعه به کشور است.
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