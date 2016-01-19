پهنای باند اینترنت در مازندران به ۴۳ گیگ افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله طهماسبی پیش ازظهر سه‌شنبه در جلسه فن‌آوری اطلاعات که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد اظهار داشت: مازندران با سه میلیون نفر جمعیت و ۴۵ درصد جمعیت روستایی رتبه دوم کشور را درپوشش اینترنت دارا است.

وی میزان رشد شاخص نفوذ در دولت تدبیر و امید را ۹۵ درصد عنوان کرد و افزود: در سال ۹۳ پهنای باند نمودی ۵ گیگ و در سال ۹۴ به ۴۳ گیگ افزایش‌یافته است

مدیرکل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات استان تعداد سیم‌کارت‌های موبایل در استان را سه میلیون ۴۵۵ هزار و ۱۷۳ فقره اعلام کرد و افزود: با ضریب نفوذ ۹۸ درصدی استان، تعداد روستاهای دارای تلفن جی اس ام به ۷۰۰ روستا رسید و دو هزارو ۳۳۳ روستا تحت پوشش تلفن همراه بوده است.

طهماسبی گفت: افزایش ۶.۵ درصدی تلفن ثابت و رشد ۸.۵ برابری پهنای باند قابل‌واگذاری استان از پنج گیگ به ۴۳ گیگ، افزایش ۶۴ درصدی تعداد واحدهای پستی ارائه‌کننده خدمات پستی، رشد ۵۰ درصدی خدمات پستی را در استان داشته‌ایم.