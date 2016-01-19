مشکلات تیم ملی فوتسال پای دبیر فدراسیون را وسط کشید

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که تیم ملی فوتسال ایران خود را برای مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، مشکلات همیشگی این تیم پابرجاست و مسئولان کمیته فوتسال هنوز نتوانسته‌اند این مشکلات را حل کنند.

چند ماه پیش و در جریان آماده‌سازی تیم ملی برای بازی با روسیه و ایتالیا، بازیکنان از کمبود امکانات مناسب و نداشتن گرمکن و لباس مناسب گلایه داشتند. آن روزها تیم ملی در حالی در سرمای تبریز به مصاف روسیه رفت که بعضی از بازیکنان گرمکن مناسب نداشتند و این مسئله ناراحتی آنها را در پی داشت. هرچند این مشکلات به صورت رسمی رسانه‌ای نشد ولی یکی از نشانه‌های آن استعفای محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی در آن مقطع زمانی بود.

حالا و در آستانه مسابقات جام ملت‌های آسیا تیم ملی مجددا با مشکلاتی تکراری دست به گریبان است و بی توجهی به بعضی از امکانات ابتدایی مانند لباس و گرمکن نارضایتی بازیکنان را در پی داشته است.

این مشکلات در جلسه روز دوشنبه سرمربی تیم ملی فوتسال در کمیته فنی و توسعه هم مطرح شد و ناظم الشریعه خواهان توجه بیشتری به تیم ملی در فاصله کمتر از یک ماه تا شروع جام ملت‌ها بود. در نهایت در این جلسه تصمیم گرفته شد تا علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون فوتبال در جریان این مسائل قرار بگیرد و درباره آن تصمیم گیری کند. طبق اعلام عباس ترابیان، قرار است اسدی در جلسه بعدی کمیته فنی و توسعه حضور یابد تا تیم ملی بدون دغدغه لباس و امکانات دیگر راهی ازبکستان شود.