به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی که به مناسبت روز هوای پاک و در اقدامی نمادین از ایستگاه مترو شهید بهشتی به سمت ایستگاه دانشگاه شریف رفت در مصاحبه با خبرنگاران در داخل واگن مترو گفت: ساخت دو نیروگاه هسته ای ۱۰۰۰ مگاواتی بزودی آغاز می شود.

وی افزود: دو نیروگاه کوچک دیگر نیز با همکاری چین خواهیم ساخت. بهبود آلودگی هوا و محیط زیست به باور عمومی نیاز دارد.

صالحی گفت: در روز اجرای برجام بر همکاری کشورها در توسعه هسته ای ایران تاکید شده و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی مثل چین و ژاپن و کره جنوبی آماده همکاری هستند و شرایط با قبل تفاوت کرده است.

ادامه دارد...