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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

صالحی خبر داد؛

ساخت دو نیروگاه هسته‌ای هزار مگاواتی بزودی آغاز می‌شود

ساخت دو نیروگاه هسته‌ای هزار مگاواتی بزودی آغاز می‌شود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ساخت دو نیروگاه هسته ای ۱۰۰۰ مگاواتی بزودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی که به مناسبت روز هوای پاک و در اقدامی نمادین از ایستگاه مترو شهید بهشتی به سمت ایستگاه دانشگاه شریف رفت در مصاحبه با خبرنگاران در داخل واگن مترو گفت: ساخت دو نیروگاه هسته ای ۱۰۰۰ مگاواتی بزودی آغاز می شود.

وی افزود: دو نیروگاه کوچک دیگر نیز با همکاری چین خواهیم ساخت. بهبود آلودگی هوا و محیط زیست به باور عمومی نیاز دارد.

صالحی گفت: در روز اجرای برجام بر همکاری کشورها در توسعه هسته ای ایران تاکید شده و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی مثل چین و ژاپن و کره جنوبی آماده همکاری هستند و شرایط با قبل تفاوت کرده است.

ادامه دارد...

کد مطلب 3028544

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