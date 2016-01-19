نرخ بانکی دلار ۳۰۱۸ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز سه شنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۱۱ ارز نسبت به دیروز افزایش و قیمت ۲۲ واحد پولی کاهش داشت و نرخ ۶ ارز تغییری نکرد.

نرخ دلار آمریکا با دو ریال رشد ۳۰,۱۸۳ ریال، پوند انگلیس با ۶۶ ریال افت ۴۳,۰۲۰ ریال و یورو با ۲۱ ریال کاهش ۳۲,۸۵۸ ریال تعیین قیمت شدند.

فرانک سوئیس ۲۹,۹۷۷ ریال، کرون سوئد ۳,۵۱۸ ریال، کرون نروژ ۳,۳۹۴ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۰۳ ریال، روپیه هند ۴۴۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۲۲۰ ریال، دینار کویت ۹۹,۱۹۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۷۷۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۵,۶۵۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۶۷ ریال، ریال عمان ۷۸,۴۱۹ ریال، دلار کانادا ۲۰,۸۰۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱,۷۹۲ ریال، لیر ترکیه ۹,۹۴۲ ریال، روبل روسیه ۳۸۱ ریال، ریال قطر ۸,۲۸۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۷۷ ریال، لیر سوریه ۱۶۰ ریال و دلار استرالیا ۲۰,۷۵۴ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ ریال سعودی ۸,۰۵۱ ریال، دینار بحرین ۸۰,۱۴۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۹۸۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۹۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۹۸۱ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۲۷ ریال، دینار لیبی ۲۱,۷۵۵ ریال، یوان چین ۴,۵۸۸ ریال، یکصد بات تایلند ۸۳,۱۹۷ ریال، رینگیت مالزی ۶,۸۸۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۹۳۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸,۳۷۱ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۱ ریال، منات آذربایجان ۱۹,۰۸۳ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۴۸۱ ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۰۵۵ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۸۰۱ ریال است.