طرح استعدادیابی ورزشی در قزوین انجام می شود

رضا ماهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف اجرای طرح استعدادیابی به شیوه علمی، اولین دوره طرح پیش استعدادیابی با محوریت آموزش های پایه برای ارتقاء سلامت جسمی و بالابردن قدرت، استقامت، انعطاف و چابکی در شهرستان قزوین برگزار می شود.

وی افزود: این طرح بصورت رایگان در دو بخش دختران و پسران ۷ تا ۱۱ ساله به مدت ۳ ماه و زیر نظر مربیان پایه برگزار و در خلال این طرح با همکاری دکتر تنباکوساز، استعدادیابی با شیوه علمی و دستگاه های فیزیولوژی صورت می گیرد.

ماهوتی، بابیان اینكه ۵۰ دانش آموز از دو مدرسه نزدیک به مجموعه غدیر، انتخاب و در این طرح شرکت می کنند افزود: در تفاهمی با هیئت های ورزشی شهرستان قزوین، اردیبهشت ماه که این طرح به پایان رسید، این ورزشکاران که دارای شناسنامه ورزشی و استعدادیابی شده اند به هیئت ها تحویل و هر دو ماه یک بار از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح بستر سازی مناسب و آموزش صحیح حرکات پایه برای اجرای و آماده سازی در نظر گرفته شده و در پایان هم قرار است این ورزشکاران که استعدادیابی می شوند با تخفیفات ویژه تمرینات خود را در هیئت های ورزشی آغاز کنند.

این طرح تا اردیبهشت سال ۹۵، روزهای فرد از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در پایگاه قهرمانی مجموعه غدیر زیر نظر مربیان منتخب شهرستان قزوین آقایان گرامی و بابائیان و در قسمت بانوان توسط خانم شادفر برگزار می شود.