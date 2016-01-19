به گزارش خبرگزاری مهر، شهابالدین دارایی، رایزن فرهنگی ایران در اسلامآباد، 24 دیماه با خالد محمود، رییس مرکز مطالعات استراتژیك وزارت امورخارجه پاكستان در خصوص نقش فرهنگ در ساخت جهان عاری از خشونت، دیدار و گفتوگو كرد.
در این دیدار، طرفین بر لزوم همكاری بیش از بیش در برگزاری جلسات فرهنگی و علمی فی مابین دو كشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
خالد محمود، رییس مركز مطالعات استراتژیك وزارت امورخارجه پاكستان ضمن ابراز علاقهمندی خود در خصوص تبیین و بررسی مسائل منطقه و جهان، گفت: این مركز به عنوان یك نهاد دولتی فعالیت میكند كه همواره نسبت به برگزاری نشستها و كنفرانسهای علمی و پژوهشی در مورد مسائل منطقه و جهان آمادگی داریم.
وی در ادامه سخنان خود اظهار كرد: دو كشور ایران و پاكستان دارای مشتركات فرهنگی، تاریخی و دینی فراوانی هستند.
خالد محمود با اعلام آمادگی مركز مطالعات استراتژیك وزارت امورخارجه پاكستان برای برگزاری سمیناری فرهنگی و علمی، گفت: امید است تا در تقویم برنامه سالیانه مركز مطالعات در سال 2016 میلادی، سمینار و نشست تخصصی به صورت مشترك با موضوع «نقش فرهنگ در ساخت جهان عاری از خشونت و افراطیگرایی» و بهرهگیری از اندیشمندان ایران و پاکستان برگزار كنیم.
نقش مثمرثمر فرهنگ در کنترل و کاهش خشونت و افراطگرایی
دارایی، رایزن فرهنگی كشورمان در سخنان آغازین خود اظهار كرد: خشونت، جهان را با خطری بزرگ مواجه کرده و جریانهای افراطی كه تحت هیچ نظم و مقررات بینالملل قرار نمیگیرند و احساسات جامعه دینی و بشری را جریحهدار كردهاند، سرمایه مادی و معنوی دولتها و ملتها را مجبور و مصروف به مقابله با این جریان كرده است.
رایزن فرهنگی كشورمان افزود: در دسامبر سال 2013 میلادی دكتر حسن روحانی، رییس جمهوری كشورمان در جلسه سازمان ملل لزوم مبارزه جهانی با دو پدیده خشونت و افراطی گری را تاکید كرد و از جامعه جهانی خواست تا با جمهوری اسلامی ایران در ساخت جهانی عاری از خشونت و افراطیگری مشارکت و همکاری کنند که خوشبختانه این پیشنهاد در جریان شصت و هشتمین نشست سالیانه مجمع عمومی ملل متحد مطرح و با اجماع به تصویب رسید.
وی در ادامه بیان كرد: در این قطعنامه از دولتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی خواسته شد که با تمام ظرفیت و ابزار فرهنگی، سیاسی و نظامی خود استفاده کرده و در این زمینه نقش خود را ایفاء كنند.
رایزن فرهنگی كشورمان پیشنهاد داد: برای بررسی این جریانات، لازم است تا سمینار و نشستی با حضور صاحبنظران و کارشناسان مطرح دو کشور با موضوع «نقش فرهنگ در ساخت جهان عاری از خشونت و افراطیگرایی» و مشاركت مركز مطالعات استراتژیک وزارت امورخارجه در سال 2016 میلادی برگزار شود.
وی در ادامه اذعان كرد: فرهنگ میتواند نقش بسزایی در کنترل و کاهش خشونت و افراطگرایی در جوامع داشته باشد؛ برای ترویج مدارای دینی و بردباری در جامعه به ویژه در نسل جوان باید فرهیختگان، نویسندگان و صاحبنظران گامهای مؤثری برای ایجاد و صلح و امنیت در جهان بردارند.
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