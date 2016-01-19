۱۱۲۵ نفر از افسران نظامی پاکستان در عربستان سعودی فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «خواجه محد آصف» وزیر دفاع پاکستان گفت: بیشترین توافقنامه های دفاعی پاکستان با عربستان سعودی است. اسلام آباد در زمینه آموزش نیروهای نظامی با ریاض همکاری دارد.

وی در ادامه افزود: پاکستان بیشترین توافقنامه های نظامی را با عربستان سعودی به امضا رسانده است. در حال حاضر ۳ توافقنامه نظامی با عربستان امضا شده است که بیشترین نیازهای نظامی سعودی تامین می شود. ۱۱۲۵ از افسران نظامی پاکستان در رده های مختلف در عربستان سعودی فغالیت دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: ائتلاف ۳۴ کشور اسلامی به محوریت ریاض بر علیه کشور خاصی نیست.

لازم به ذکر است وزیر دفاع پاکستان قصد سفر به ایران و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران را داشت اما سفر وی به تهران لغو شد. امروز «نواز شریف» نخست وزیر و «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان به ایران سفر می کنند. نواز شریف با «حسن روحانی» رئیس جمهور کشورمان و دیگر مقامات سیاسی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

این سفر بعد از سفر روز گذشته هیأت پاکستانی به عربستان صورت می گیرد